La vocation de Quartier Libre est d’offrir sa production au départ de votre région

Partir de Paris est une évidence pour tous les TO, mais ça se complique pour les départs des régions. Pas avec Quartier Libre, puisque que c’est dans son ADN depuis plus de trente ans.



Rédigé par Pascal VALENDRU le Lundi 11 Décembre 2023

Des départs des régions sur toute la production Pour les équipes de Quartier Libre le constat est simple Paris n’est ni en Laponie, ni en Irlande pas plus qu’en Norvège. Alors pourquoi les voyageurs seraient obligés de s’y rendre pour rejoindre toutes ces destinations ?

Naturellement, tous les voyages de Quartier Libre sont également proposés au départ de Paris.



Cependant, pour simplifier les voyages de ses client et leur donner entière satisfaction, Quartier Libre propose des départs depuis de nombreuses villes en France et depuis les pays limitrophes.



Ainsi, tous les voyageurs peuvent décoller des aéroports de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Metz, Mulhouse, Nantes, Nice, Paris, Perpignan, Strasbourg, Toulouse... Quartier Libre propose également des départs depuis Bruxelles, Genève et Luxembourg.



Quartier Libre met l’Irlande, la Norvège, l’Islande et l’Ecosse sur le pas de la porte de l’immense majorité de sa clientèle, depuis les plus grands aéroports nationaux jusqu’aux plus « régionaux ».



Même pour ceux qui vivent proche ou de l’autre côté d’une frontière, bon nombre d’aéroports étrangers sont proposés pour partir à la découverte de ses circuits et autotours. Le TO programme donc ses départs garantis depuis Barcelone et Bilbao, Genève, Francfort, Luxembourg et Bruxelles.



La maîtrise aérienne du Tour Opérateur lui permet d’utiliser un large panel de possibilités mêlant les vols réguliers avec ou sans escales, les solutions en pré-post acheminements et les vols low cost.

Les experts de l’aérien chez Quartier Libre n’ont qu’une idée en tête : dès qu’une solution aérienne est possible depuis un aéroport pour desservir une de ses destinations, Quartier Libre l'intègre sur ses circuits.



Vol régulier ou lowcost, pré et post achemeninements en avion ou en TGV, Quartier Libre s’adapte à (presque) toutes les attentes Quand les possibilités de connexion sont limitées, Quartier Libre intègre systématiquement du pré et post-acheminement. En plus des aéroports qui proposent du vol direct, le T.O offre un maximum de possibilités en pré-post acheminements afin que les clients soient pris en charge au plus près de chez eux.



Et quand il n’y a pas de solutions aériennes, Quartier Libre propose des pré-post acheminements en TGV.



La Laponie suédoise dispose également de départs des régions Nos deux programmes bénéficient également de départs régionaux en vols direct vers Lulea.

Le 15 décembre 2023 de Mulhouse

Le 5 janvier 2024 de Bordeaux

Le 12 janvier et le 20 février 2024 de Lyon

Le 26 janvier 2024 de Nantes

Le 15 mars 2024 de Marseille



Et une fois arrivés sur place, les voyageurs sont accueillis par les équipes française de Quartier Libre sur chacun de ses deux magnifiques séjours multi activités.



Immersion en Laponie suédoise Séjour dans un magnifique hôtel 4* totalement rénové en octobre 2021, équipé d’une piscine couverte, d’un sauna et d’une salle de sport.

De quoi s’offrir une bonne détente après les activités.

Des navettes gratuites sont mises en place pour se rendre dans le centre de Luleå.



Séjour en famille au cœur de la Laponie suédoise Ce nouveau produit est basé à l’Hôtel Havsbad à Pitéå. Il s’agit d’un très bel établissement doté d’un SPA, d’une patinoire, d’un bowling et d’une piscine avec toboggan. Vous profiterez de toutes les activités à partir de l’hôtel (sauf la visite de Gammelstad, incluse dans le programme, mais un peu plus éloignée).



C’est le produit idéal pour s’approcher du cercle polaire en famille.

Ses chambres spacieuses et ses nombreux bars et restaurants vous offriront un cadre de vacances idéal. Des navettes vous permettront également d’aller découvrir la pittoresque ville de Piteå, à 10 kilomètres. Fondée en 1621, elle a conservé, malgré incendies et pillages, d’intéressants édifices telles que son église du XVIIIème siècle ou sa place principale « à coins fermés », dont il ne reste que deux exemples en Suède.



Pour faciliter la relation entre nos descriptifs et notre site, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.

