Appli mobile TourMaG



Le Contrat de Destination Provence poursuit ses actions jusqu'en 2024 Un budget de 1,65 M€ alloué sur 2022-2024

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Crée en 2015, le Contrat de Destination Provence va à nouveau fédérer les professionnels des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des parties provençales des Alpes-de-Haute-Provence, du Var et du Gard, sur les trois prochaines années de 2022 à 2024. L'objectif ? Pérenniser le travail entrepris depuis 6 ans et asseoir la notoriété de la marque Provence face à la concurrence internationale...et ce, avec un budget de 1,65 M€.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 23 Novembre 2021

Lancé en 2015, le Contrat de Destination Provence, sous la marque ombrelle Provence Enjoy the unexpected , regroupe 31 partenaires.



En mutualisant leurs moyens, ces derniers financent des campagnes et des actions de promotion à l’international " afin de faire rayonner la destination et stimuler l’économie touristique sur tout le territoire provençal ", explique ses acteurs dans un communiqué.



Il fédère et étend ses actions au-delà d’un périmètre administratif classique, réunissant ainsi 5 départements : Bouches-du-Rhône, Vaucluse et les parties provençales des Alpes-de-Haute-Provence, du Var et du Gard.



Il est copiloté par le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur et Provence Tourisme.

35 campagnes menées à l’international Depuis son lancement, une enveloppe de 3,2 millions d’euros a été portée par les cofinanceurs, destinée au rayonnement de la marque Provence, à laquelle se sont ajoutés 3,2 M€ HT apportés par des partenaires tiers (Atout France, Expedia, hotel.com…).



"Près de la moitié du budget a été consacrée à des actions de promotion ", poursuit le communiqué.



Dans le détail, 35 campagnes ont été menées à l’international : accueil du salon BtoB Rendez-vous en France à Marseille réunissant 950 prescripteurs internationaux venus de 73 pays autour de 400 professionnels de la région ; campagnes avec Expedia aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; études de fréquentation des clientèles et d’e-reputation ; actions sur les réseaux sociaux chinois ; création d’un site dédié www.provencetourisme. com...



" Ces 6 années d’actions communes ont su positionner la Provence comme une destination incontournable sur la scène internationale. Pour faire face à la crise de la Covid-19 qui a impacté l’ensemble du secteur touristique, la réactivité de la destination Provence a fait la différence.



En rassemblant rapidement un budget conséquent et en étant les premiers à solliciter Atout France pour amorcer la relance, la destination Provence a mobilisé un budget de 655 800 euros dans le cadre du plan « Europe 2020 » ", ajoute le collectif du Contrat de Destination Provence.

Le Contrat relancé jusqu'en 2024 Et l'aventure ne s'arrête pas là. En 2022, dans un contexte international encore instable, le Contrat de Destination Provence fédèrera une nouvelle fois les professionnels sur les trois prochaines années, de 2022 à 2024.



L'objectif : pérenniser le travail entrepris depuis 6 ans et asseoir la notoriété de la marque Provence face à la concurrence internationale.



Doté d’un budget de 1,65 M€ et fort de la mobilisation de ses 31 partenaires signataires, le collectif du Contrat de Destination Provence va " continuer à déployer sa marque tel un étendard autour d’une image forte et emblématique afin d’être toujours plus compétitif sur la scène des destinations touristiques à l’international ".



En local, l’événement de lancement « Faisons vivre la Provence » aura pour objectif de fédérer l’ensemble des partenaires et un Club des ambassadeurs sera créé à cette occasion, véritable porte-parole de la marque.



A l’international, les actions de promotion porteront notamment sur le développement de la fréquentation hors saison estivale.



Dans le contexte actuel, les marchés de proximité sont prioritaires. Une « Tournée Europe » est prévue afin de créer du lien et réaffirmer les valeurs fortes du collectif : les « Art's de vivre » en Provence, la convivialité, le soleil, la dimension durable en toile de fond.



Cette tournée commencera par deux marchés prioritaires : l’Allemagne et la Belgique et comprendra un événement BtoC, une campagne grand public, ainsi qu’une rencontre presse.



Sur les marchés lointains, une communication sur les réseaux sociaux chinois et médias communautaires tels que WeChat, Weibo, TikTok ou encore Bilibili est prévue afin de toucher une cible jeune.



La Provence accueillera en complément un leader d’opinion et des partenariats avec des médias étudiants viendront renforcer cette action.

Lu 173 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Clermont-Ferrand au rendez-vous du Carnet de voyage Ski et remontées mécaniques : quel protocole pour l’hiver 2021-22 ?