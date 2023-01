Le Ditex et La Fête des Voyages : comment se prépare l'édition 2023 ?

Au-delà de la présentation des différents salons, cette rencontre a permis aux organisateurs de questionner et de recueillir les propositions des partenaires, afin de coller à leurs attentes et faire évoluer la formule de la meilleure des façons.



On retiendra notamment le besoin pour les tour-opérateurs de trouver la meilleure organisation pour que les équipes, parfois peu nombreuses, puissent participer au salon, tout en faisant "tourner la boutique".



Ce déjeuner a également permis d'introduire une nouvelle collaboratrice du Ditex 2023, Heidia Chebil, qui sera le lien avec les partenaires croisiéristes et tour-opérateurs, et prendre en charge le programme "Top Acheteurs" qui vise à nouer des partenariats avec des réseaux de distribution.



Ces partenariats seront prochainement annoncés sur TourMaG. " En 2023, nous allons investir des moyens supplémentaires pour inviter les réseaux et les agents de voyages. Nous avons déjà de nombreux accords de principe qui sont en train d'être validés ", a précisé Fabien da Luz.



Autre facette de ce programme Top Acheteurs : " Nous souhaitons faire venir des décideurs du tourisme, comme ShowRoom Privé ou Veepee, et inciter les exposants à prendre des rendez-vous afin de proposer un salon toujours plus qualitatif ", ajoute Francis Rosales.



Enfin, du côté de La Fête des Voyages, qui permettra à Marseille de retrouver un salon du tourisme grand public après plus de dix ans d'absence, les partenariats avec les médias locaux se mettent doucement en place. Après La Provence, France Bleu et d'autres médias digitaux devraient assurer un relais de l'événement auprès des habitants de la région.