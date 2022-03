Actualités de Get Your Group

Nouveau portail partenaires

(Région Parisienne/ Bourgogne-France Comté/ Occitanie/ Centre Loire/ Pays de la Loire/ Grand Est/ Auvergne-Rhône Alpes/ Bretagne)

Nouveaux partenariats

Le nouveau portail partenaires sera mis en ligne à l'occasion de ces salons à partir du 20/03.Les activités (prestataires) touristiques pouvant accueillir des groupes à partir de 8 personnes auront alors la possibilité de s'inscrire GRATUITEMENT sur le portail pour une durée de 2 ans si elles sont issues des régions partenaires.Les partenaires d'autres régions sont également les bienvenus et peuvent s'inscrire gratuitement avant le 31 mai pour une durée d'un an.Sur le portail des partenaires, les textes de vos offres sont automatiquement traduits en anglais et en allemand.Un nouveau portail pour la "Vallée de la Gastronomie" dans la région entre Dijon et Marseille va apparaître dans les prochains mois.Il permettra d'associer les "Offres Gourmandes" et les "Expériences Remarquables" de la destination à des hébergements et d’autres services (par exemple des guides) et la création de voyages culinaires.Les clients pourront alors facilement combiner leurs expériences culinaires avec les points forts culturels de la région.L'offre sera également visible sur nos sites https://France-for-Groups.com et https://Getyourgroup.de/fr