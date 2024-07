Civitatis offre 20 000€ de prix aux agences de voyage

Civitatis collabore actuellement avec plus de 29 000 agences de voyages dans le monde, offrant via sa plateforme plus de 90 000 activités en français sélectionnées pour enrichir et améliorer l'expérience de voyage de ses clients.



La plateforme dédiée aux agences de voyage propose une disponibilité en temps réel des activités. Le tableau de bord des agences permet également de contacter une équipe de vente disponible 24h/24 et 7j/7 pour fournir une assistance.