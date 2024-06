Civitatis, innovation et flexibilité pour les agences de voyages

Pour les agences de voyages, la flexibilité est essentielle pour offrir aux voyageurs une myriade de possibilités et d'expériences. En ce sens, Civitatis est en phase avec les agences, puisque la plateforme autorise les annulations jusqu'à 24 heures à l'avance pour plus de 90% de son catalogue, et certaines activités acceptent même l’annulation jusqu’à une heure avant. Elle fait également preuve de transparence en offrant la parité des prix, puisque les prix proposés sur la plateforme et par les prestataires sur place sont identiques, un avantage concurrentiel majeur.