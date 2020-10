Le GIE ASHA intègre l’offre NDC du Lufthansa Group airlines

Le GIE ASHA (Selectour et Havas Voyages) annonce avoir intégré avec les API NDC du Lufthansa Group airlines à sa propre solution technologique.



"Cette intégration est la première réalisée entre GIE ASHA et une compagnie aérienne" indique un communiqué.



Elle va permettre aux agences Selectour et Havas Voyages de proposer à leurs clients l’exclusivité de l’offre NDC Smart Offer des compagnies Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS et Brussels Airlines dans le cadre d’un plan de déploiement volontaire s’étalant sur l’ensemble de l’année 2021.



" Depuis plusieurs mois, nous avons engagé des investissements, financier et humain, très importants afin de pouvoir délivrer ce nouveau service essentiel à nos clients.



Nous sommes très heureux de pouvoir proposer cette offre dynamique et convaincus des bénéfices de celle-ci. Les offres tarifaires les plus intéressantes et les services ancillaires les plus innovants du Lufthansa Group airlines seront accessibles aux agences du GIE ASHA et leurs clients. " déclare Jean-Marie Séveno, Président du GIE ASHA.