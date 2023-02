Appli mobile TourMaG



Le Gouvernement veut créer une filière française de carburants durables Un groupe de travail pour le développement des carburants d’aviation durables

Un groupe de travail visant à favoriser le développement des carburants d’aviation durables vient de voir le jour. Il regroupe des acteurs de haut niveau de l’aérien, de l’aéronautique et de l’énergie. L’objectif : créer en France une filière de carburants durables permettant au secteur de l’aérien d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de décarbonation en 2050.

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Clément Beaune, Ministre délégué chargé des Transports et Roland Lescure, Ministre délégué chargé de l'Industrie, ont lancé ce mardi 14 février 2023 un groupe de travail pour favoriser le développement des carburants d’aviation durables.



Ce dernier regroupe " des acteurs de haut niveau de l’aérien, de l’aéronautique et de l’énergie , précise un communiqué officiel.



L’objectif est de créer en France une filière de carburants durables permettant au secteur de l’aérien d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de décarbonation en 2050.



Les carburants durables, biocarburants issus de biomasse ou carburants de synthèse (e-fuels), peuvent permettre des gains d’émissions de gaz à effet de serre de 70% à 95% sur l’ensemble de leur cycle de vie par rapport au kérosène fossile.



Il s’agit d’un levier de décarbonation indispensable pour le secteur aérien, à la fois à court et moyen terme mais aussi à plus long terme, notamment pour les vols long-courriers. "



Créer une filière française de production de carburants durables Pour le Gouvernement, l’atteinte de ces objectifs ne pourra se faire qu’à travers une parfaite coordination de tous les acteurs de la filière : producteurs de carburants durables, constructeurs d’aéronefs, acteurs aéroportuaires et compagnies aériennes.



Le nouveau groupe de travail sera présidé par les ministres chargés de l’Energie, des Transports et de l’Industrie. Il rassemblera régulièrement l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur.



" Parmi les enjeux majeurs évoqués lors de cette réunion, celui de la création d’une filière française de production de carburants durables pour limiter notre dépendance aux importations et préserver notre indépendance énergétique tout en créant des emplois dans les territoires en lien avec nos filières agricoles et de déchets ", annonce le communiqué.

Vers une industrialisation et la création d’unités de production de biocarburants Par ailleurs, les ministres ont présenté les lauréats de l’appel à projets « Développement d’une filière de production française de carburants aéronautiques durables », lancé en 2021 dans le cadre de la Stratégie nationale Produits biosourcés et biotechnologies industrielles – Carburants durables » de France 2030.



Parmi eux, les projets REUZE (ENGIE THERMIQUE France avec la participation d’ArcelorMittal, d’Infinium et de l’Institut Mines-Télécom), Avebio (Consortium Elyse Energy et Khimod) et BioTJet (développé par la société éponyme qui compte parmi ses actionnaires Elyse Energy, Avril, Axens, Bionext, et IFP Investissements).



"Opéré par l’ADEME, cet appel à projets soutient financièrement des projets de démonstration de procédés de production de carburants aéronautiques durables et des travaux de pré-ingénierie de processus nécessaires pour engager un projet de production dans la phase de décision d’investissement industriel.



Afin de passer désormais à une phase d’industrialisation et de création d’unités de production de biocarburants, a été décidé le lancement d’une consultation flash des acteurs afin d‘identifier les freins à lever et d’élaborer des modalités d’accompagnement adaptées, d’ici le salon du Bourget au mois de juin ".

