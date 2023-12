Le Puy du Fou se met à l'heure de Noël ! Mise à jour le 06/12/2023

Le Puy du Fou sera fermé pour Noël et les fêtes de fin d'année en 2023. L'information a été confirmée par le parc. Le Puy du Fou ouvrira fin mars 2024.

Pour clore cette année, le Puy du Fou propose à ses visiteurs de plonger au cœur d’une ambiance festive avec « Le Grand Noël du Puy du Fou », les 4 week-ends du 29 novembre au 21 décembre et les lundi 22 et mardi 23 décembre.



Cette année, pour la 1ère fois, le château va ouvrir ses portes pour Noël avec son nouveau spectacle « La Renaissance du Château ».



Un autre spectacle sera programmé : « Le Mystère de Noël ». Ce show a été créé par les équipes du parc.



De l’Égypte des pharaons aux grandes batailles de la conquête romaine, des fantastiques parades des Mages d’Orient aux danses exotiques, le visiteur est emporté pendant 1h20 dans un voyage avec près de 200 artistes en scène (comédiens, danseurs, musiciens et choristes).



Les 50 musiciens de l’orchestre philharmonique joueront en direct les plus grands airs classiques spécialement orchestrés pour l’occasion : Roméo et Juliette de Prokofiev, La Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, Carmina Burana de Carl Orff, etc.

Du Bourg 1900 au Village XVIIIème, des artisans d’art locaux (forgeron, enlumineuse, santonnière, potier, ébéniste, bourrelier, émailleuse …) exposeront.



Le Monde Imaginaire de La Fontaine revêtira ses habits d’hiver, tandis que les Santons de Glace, extraordinaires sculptures éphémères, s’illumineront.



Les allées seront illuminées de plus de 3 000 bougies. Les visiteurs pourront apprécier le récital « Gloria » et ses grands classiques de Noël.

Informations pratiques Dates des représentations du « Grand Noël du Puy du Fou » :



- Week-end du 29 au 30 novembre

- Week-end du 6/7 décembre

- Week-end du 13/14 décembre

- Week-end du 20/21 décembre + ouverture exceptionnelle les lundi 22 & mardi 23 décembre



Les restaurants : La Halle Renaissance, le Relais de Poste et le Bistrot sont ouverts tous les jours de spectacle pour déjeuner ou dîner. Les personnes qui réservent un repas bénéficient d’un placement préférentiel pour le spectacle « Le Mystère de Noël ».



Les hôtels : Les hôtels de la Cité Nocturne du Puy du Fou sont également ouverts pour cette saison de Noël.



Tarifs des billets « Le Grand Noël du Puy du Fou » :

Adulte : 22 euros

Enfant : 13,50 euros (gratuit pour les moins de 5 ans)



Tarifs des séjours : à partir de 65 euros (hôtel + Grand Noël du Puy du Fou)

Informations et réservations : par téléphone au 0 820 09 10 10 (0,118 €/mn à partir d’un poste fixe) ou sur le site Internet www.puydufou.com

