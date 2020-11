Le fonds de solidarité va intégrer les entreprises de taille intermédiaire communication du ministère de l'Economie

A compter du 1er décembre, le Fonds de solidarité intégrera les entreprises de taille intermédiaire afin de soutenir les secteurs les plus exposés à la crise dont le tourisme.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 27 Novembre 2020





Pour rappel les entreprises de taille intermédiaire est une entreprise qui a entre 250 et 4 999 salariés ou un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros.



1. Pour les entreprises fermées administrativement



S’agissant des secteurs fermés, les restaurants, les bars, les discothèques, les salles de sport, etc. : pour ces entreprises, le fonds de solidarité sera ouvert et ce quelle que soit leur taille. Elles bénéficieront d’un droit d’option entre :



une aide jusqu’à 10 000 €

ou une indemnisation de 20 % du chiffres d’affaire mensuel réalisé à la même période de l’année précédente.

Tant que ces entreprises seront fermées, le fonds de solidarité sera maintenu.



2. Pour toutes les entreprises du secteur du tourisme, événementiel, sport et culture



Pour toutes les entreprises du secteur du tourisme, événementiel, sport et culture qui ne sont pas fermées mais qui subissent de plein fouet la crise sanitaire, l’absence de touristes, l’absence d’événement (cela concerne en particulier les hôtels, les traiteurs, les salles de théâtres ou de concerts, les agences de voyages, les entreprises de l’événementiel, de la culture ou du sport) : ces entreprises continueront d’avoir accès au fonds de solidarité dès lors qu’elles perdent 50 % de chiffre d’affaires. Elles pourront bénéficier :



d’une aide jusqu’à 10 000 €

3. Pour les fournisseurs des entreprises du secteur du tourisme



Sont notamment concernées les activités de commerce de gros, blanchisserie, etc. qui sont indirectement touchées par la crise. Ces secteurs continueront de bénéficier en décembre des mêmes aides qu’en novembre, soit une aide pouvant aller jusqu’à 10 000 € dans la limite de 80 % de leur perte pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés perdant 50 % de leur chiffre d’affaires.



4. Pour toutes les autres entreprises



Pour l’ensemble des entreprises de moins de 50 salariés qui n’appartiennent pas aux secteurs qui viennent d’être évoqués précédemment et qui justifient une perte de 50 % de leur chiffre d’affaires : le fonds de solidarité sera prolongé pour le mois de décembre. Ces entreprises continueront de bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 1500 €.







