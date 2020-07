Le roadshow Asia - Beachcomber Tours se réinvente !

A situation exceptionnelle, des moyens exceptionnels : le traditionnel roadshow Asia - Beachcomber Tours se réinvente et s’adapte pour être au plus près des agents de voyages.



Cette année on ne parlera plus de roadshow mais d’un VidéoShow avec 27 sessions régionales de conférences vidéo Webex.



Les agences retrouveront leurs duos de commerciaux régionaux dans chacune des régions de France. Les sessions vidéo seront limitées en nombre de participants pour plus d’interactions et pour évoquer les spécificités régionales.



Les deux voyagistes vous donnent rendez-vous à la rentrée.



Toutes les dates sont à retrouver à la fin de la vidéo ci-dessus.