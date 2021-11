Appli mobile TourMaG



Les 3 pivots qui ont permis à des entreprises du voyage de décoller malgré le Covid

Comment VISAMUNDI, agence française spécialisée dans les documents de voyage des particuliers et des professionnels, s’adapte et s’intègre à l’innovation du secteur du tourisme et à ces différentes mutations ?

Rédigé par Alexia Duclaud le Lundi 15 Novembre 2021

Que se passe-t-il dans le monde du tourisme aujourd’hui ? transformation aujourd’hui et ce, depuis l’arrivée du COVID-19 et des différents confinements que nous avons connus.



Certains ont choisi de tourner la pandémie en opportunité, et ont réfléchi à des services et solutions qui seraient forts utiles non seulement pour les voyageurs mais aussi très positifs pour la durabilité. De plus en plus d’acteurs repensent alors le secteur, en tenant compte notamment des nouvelles envies de voyage des citoyens. Ceux-ci sont en effet demandeurs d’un tourisme plus éthique et responsable, dont les différentes thématiques du développement durable sont inévitablement à prendre en considération aujourd’hui, la crise du COVID-19 ayant agi comme un révélateur de l'importance de ces problématiques. Ainsi, même si le chemin reste encore long, de nouvelles enseignes collaboratives, éco-responsables ont vu le jour, pour le plus grand bonheur des voyageurs, et le plus grand bien du secteur touristique !



VISAMUNDI, récompensée et sollicitée Cette année, VISAMUNDI a eu la chance d’exposer ses couleurs et ses services au Village des Start-Up de l’incontournable IFTM Top Resa. Aussi, pendant ces 5 jours, nous avons participé au StartUp Contest, soutenu par le Welcome City Lab, l’incubateur dédié au tourisme, et avons eu l’honneur de remporter le 3e prix du jury derrière, justement, WordPackers et WeGoGreenr !



Dans un contexte économique particulier, le concept premier de notre entreprise (l’accompagnement et la livraison de formalités administratives dédiées au voyage), a connu un succès soudain auprès des voyageurs, inquiets des restrictions sanitaires propres à chaque pays. Notre expertise métier et nos différentes sources d’informations fiables nous permettent de les guider dans la création de leur visa, certes, mais aussi à leur apporter des réponses quant aux demandes spécifiques au COVID-19 dans toutes les destinations que nous couvrons.



Aussi, l’acteur Deloitte, l’un des premiers cabinets d'audit et de conseil en France, parle d’un phénomène intéressant, à savoir le “revenge tourism”. Cette nouvelle idée représente la frustration des citoyens, privés de longs et lointains voyages et qui, pour compenser et rattraper ce manque, souhaitent repartir à tout prix. Le constat est flagrant dans notre agence, où la demande de production de visas est grandissante et volumineuse depuis la réouverture progressive des frontières !

3 raisons pour lesquelles le jury a attribué la 3e place du podium à VISAMUNDI Une facilité d’adaptation dans une conjoncture particulière et inédite



Le traitement et la livraison de visas, notre cœur de métier, a inévitablement connu un temps mort pendant près d’un an et demi. Cependant, notre équipe a su rebondir et proposer des prestations supplémentaires à notre clientèle. Un service permettant de simplifier la procédure de renouvellement de passeport des voyageurs a notamment été lancé, listant également les mairies les plus proches de leur position, ainsi que leur affluence en temps réel. Cette prestation a pour but de permettre à notre clientèle de pré-demander leur passeport en ligne et de le retirer facilement en mairie.



Notre site Internet onglet dédié au COVID-19 et aux restrictions en vigueur. De plus, de nouveaux articles de blog ont été rédigés par nos experts destinations et au fait des mesures sanitaires dans chaque pays.



Enfin, nous avons eu le plaisir de mettre à disposition de notre clientèle professionnelle notre API. Celle-ci permet d'accéder gratuitement à toutes les informations relatives à la réalisation et livraison des visas, des ambassades, des restrictions de voyage, des vaccins et centres de vaccination.



Une capacité d’écoute et expertise métier



Face à la recrudescence d’informations depuis le début de la crise sanitaire, se fier à telle ou telle source pouvait relever du défi pour les voyageurs. Qui croire, écouter, qui détient les bonnes informations à jour, comment partir sereinement en voyage ? C’est donc tout naturellement que VISAMUNDI a souhaité devenir l’un des référents de ce domaine d’activité, que sont les formalités administratives dans le cadre des voyages à l’étranger. Notre connaissance affutée des sites officiels des destinations et de l’évolution des restrictions sanitaires fait que notre clientèle nous accorde sa confiance dans le choix et la réalisation du visa le plus adapté en fonction du type de séjour prévu. Nos conseillers sont également disponibles par différents moyens de communication (tchat, email, etc.) pour répondre aux questions et rassurer les voyageurs quant aux mesures en vigueur.



Un service durable et complémentaire



Dans le cadre de notre engagement écologique, notre système de e-visas et notre accompagnement permettent d’économiser jusqu’à 252 tonnes* de CO² par an (représente environ 60 000 trajets économisés) puisque les voyageurs n’ont plus à se déplacer à l’ambassade. Concernant l’édition et l’envoi du visa pour la destination Cameroun, nos coursiers partenaires se rendent à l’ambassade de Paris pour les voyageurs, leurs déplacements sont donc neutres en carbone.



Le service de VISAMUNDI vient également en complémentarité de celui des professionnels du tourisme (agences de voyages, tour-opérateurs, assurances etc). Effectivement, dans le cadre d’une demande de séjour dans l’une de nos destinations, un voyagiste peut déléguer les formalités administratives de ses voyageurs à notre agence référente et ce, dans l’objectif de gagner du temps et de l’énergie.



*comparé à un trajet en voiture de 200km, sur la base de 30,000 visas édités par an



Sur un grand nombre d’aspects, et grâce aux nouveaux acteurs très prometteurs, le secteur du tourisme ressortira plus fort de cette crise ! VISAMUNDI continue de grandir et de proposer son accompagnement et son expertise aux voyageurs, et vous donne rendez-vous sur son stand lors de l’édition 2022 de l’IFTM Top Resa ! 🌐

