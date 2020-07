Les Îles de Guadeloupe en ordre de bataille pour relancer la destination

- La quatorzaine, devenue septaine, sera supprimée



- Les visiteurs qui souhaitent se rendre dans les îles de Guadeloupe (à l’exception des enfants de moins de 11 ans) devront faire, au préalable, un test de dépistage 3 jours avant le vol, sur prescription du médecin traitant ou directement dans un laboratoire d’analyses médicales sur présentation des billets d'avion ou des réservations de séjour



- Les compagnies aériennes ont repris les vols à destination de Pointe-à-Pitre, depuis le mois de juin et renforcent les procédures sanitaires et contrôles médicaux du personnel de bord. Le port du masque est obligatoire dans l’aérogare et dans les avions



- Un plan « vigilance covid » a été mis en place à l’arrivée à l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes, en partenariat avec la Croix Rouge, notamment par des sens de circulation et une signalétique dans l’aérogare et la distribution de gel hydro-alcooliques



- Les recommandations des autorités sanitaires ont également été prises en compte pour la réouverture des hébergements



- Les plages, les rivières et les sentiers de randonnée entretenus par le Parc National de la Guadeloupe, l’Office National des Forêts et le Conservatoire du Littoral sont entièrement accessibles et praticables



- Les loueurs de voitures, transports maritimes et les prestataires d’activités (plongée sous-marine, kayak, etc.) sont également prêts à accueillir les clients



- Les sites incontournables de l’archipel comme le Zoo du Parc des Mamelles, le Jardin Botanique ou encore l’Aquarium de Guadeloupe sont ouverts et reçoivent les visiteurs dans le respect des mesures sanitaires



- Au restaurant, les tables sont distantes d’un mètre et le personnel porte un masque tout au long du service, en cuisine comme en salle.



- Pendant le séjour, les voyageurs sont invités à privilégier le port du masque dans les zones fréquentées, à respecter la distanciation sociale préconisée et à se laver les mains régulièrement ou utiliser des solutions hydro-alcooliques.



- Les vacanciers sont amenés à privilégier la réservation en ligne pour les visites culturelles et touristiques, quand cela est possible.