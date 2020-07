DOM-TOM : Exotismes prévoit un niveau d'activité à 50% par rapport à l'été 2019

fort intérêt de la part des clients

Depuis les annonces gouvernementales et l'annonce de la fin de la quarantaine pour les territoires d'Outre-Mer, Exotismes annonce une croissance significative de la consultation de son site et prévoit pour les départs mi-juillet et août un niveau d'activité à 50% par rapport à l'été 2019.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 6 Juillet 2020

Lu 130 fois