Les PME, un axe majeur de développement pour les TMC

« Nous sommes entrés dans une sorte de volatilité. Du jour au lendemain, on peut découvrir un nouveau variant, un volcan en éruption ou une grève. Les pics d’appels sont difficiles à gérer. Je pense que cette année on va travailler à une meilleure adoption des outils technos, par exemple : utiliser le chat pour annuler des billets »

« Les TMC ont pu démontrer leur valeur, leur réactivité, leur force de proposition pour satisfaire aux nouveaux process de validation ou d’autorisation des voyages, mettre en place des solutions de veille sur les conditions d’entrée sanitaire et douanières. Aujourd’hui, cette présence continue à transformer le paradigme, faisant en sorte que l’on devienne importants pour les clients qui font désormais appel à nous, pour revoir leurs politiques de mobilité globales, leurs modes opératoires, d’avantage s’intéresser à la durabilité des voyages... La crise a fait émerger ces projets »

« Nous avons gagné beaucoup de nouveaux clients pendant ces deux années de crise, nous avons bénéficier du bouche-à-oreille »

« A nous d’être meilleurs dans notre façon d’expliquer comment on gagne de l’argent, d’être plus transparents encore et de mettre en valeur tout ce qui va faire la différence »,

« A nous de valoriser d’avantage notre expertise sur du consulting, sur toutes les solutions technologiques et techniques en place pour développer des solutions de contournement aux outils existants, mieux répondre aux besoins »

« A nous d’être flexibles et de s’adapter à la structure de chaque entreprise pour créer une tarification adaptée »

« Cela permet une meilleure transparence et une vue plus réaliste du coût d’un voyage, ainsi que plus d’équité. L’idée est également d’apporter au client un modèle beaucoup plus simple et plus « fair ». « Sur la partie note de frais et carte nous sommes sur un modèle d’abonnement

Cette partie du business model fait partie des axes que l’on aimerait challenger en tant que nouvel arrivant sur le marché au même titre que la technologie. »

Sérieusement fragilisé par la crise du covid-19, le voyage d’affaires a perdu bon nombre de ses talents. Les ressources humaines sont un point sensible des TMC aujourd’hui., explique le vice-président et directeur général France chez American Express Global Business Travel (GBT).Il existe aujourd’hui, souligne Julia Vulcain, CEO de Reed& Mackay France Pour certains, la pandémie aura eu ça de bon !, confirme Eric Ritter, Président de VoyagExpert.Reste maintenant à. Avant la crise, les TMC étaient rémunérée à la « transaction fee », l’absence de réservation pendant la pandémie, à conduit à… une absence de rémunération.avance Yorick Charveriat, d’Amex., complète Julia Vulcain., abonde le président de VoyagExpert., explique Zahir Abdelouhab, senior account executive de TripActions.