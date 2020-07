Les Vélos Verts Découvrez la Loire à Vélo

Les Vélos Verts est un site de location de vélos pour découvrir la Loire à vélo.

Le site les Vélos Verts vous permet de louer un vélo classique, un vélo électrique, un tandem et tous les accessoires que vous souhaitez en un seul clic. Vous pouvez prendre les vélos à un endroit et les laisser à un autre le long de la Loire. Nous nous occupons même de vos transferts de bagages à la demande !



Dénomination :

Les Vélos Verts



Date de création :

2013



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM041130004



Les Vélos Verts est une branche de la société Cheverny Voyages située au cœur des châteaux de la Loire, à Blois.

Depuis 2017 nous louons les vélos à tous ceux qui souhaitent découvrir la Loire à Vélo et les châteaux qui la jalonnent.

Sur les Vélos Verts, vous pouvez réserver des vélos de type VTC, des vélos électriques, des tandems, des vélos enfants mais aussi des accessoires comme les sacoches, les remorques enfant, les remorques bagages etc. En plus vous pouvez prendre vos vélos à un endroit et en les laisser à un de nos autres points de location (proche d’une gare) comme Tours, Saumur, Angers ou encore Nantes.



A votre demande nous nous occupons également de vos transferts de bagages. Nous les prenons à votre hébergement le matin et les redéposons à votre autre hébergement le soir et ainsi de suite !



Les avantages de passer par Les Vélos Verts sont :



• Réservation directement en ligne

• Possibilité de prendre les vélos à un endroit et de les laisser à un autre

• Large choix de vélos et d’équipements



En couple

En famille

Groupes

Groupes scolaires

Accueil

Adaptabilité

Eco-responsable

Nature

VTC

Vélo





Location de 1 vélo pour 1 jour à Blois : 16€

Tarif dégressif en fonction du nombre de jours !



Horaires : De 9h à 19h

Jours d'ouverture : Du lundi au dimanche

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand



Vos contacts :

Pierre LAMBIN

Directeur

pierre@cheverny-voyages.com

Tel : +33 (0)2 54 74 57 05

Mobile : +33 (0)6 28 34 10 41



Lissandra PAPIN

Responsable Commerciale

lissandra@cheverny-voyages.com

Tel : +33 (0)2 54 46 20 26

Mobile : +33 (0)7 88 11 23 53



Mélanie COLIN

Commerciale

melanie@cheverny-voyages.com

Tel : +33 (0)2 54 46 20 26

Mobile : +33 (0)7 88 11 23 53



Adresse postale : 3 avenue Gambetta, 41000 Blois



Site web : www.lesvelosverts.com/fr/accueil



