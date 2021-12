Appli mobile TourMaG



Les données des voyageurs, prochain point de friction de tous les professionnels du voyage

VISAMUNDI, société de service administratif du secteur touristique, reçoit quotidiennement des données clients pour éditer les documents de voyage de ces derniers. Comment leurs données sont-elles traitées par nos experts ? Quel est notre point de vue concernant ce sujet important, dans une époque où la protection des données personnelles est au cœur des préoccupations des consommateurs ? Explications.

Lundi 20 Décembre 2021

Depuis près de 5 ans, notre agence VISAMUNDI accompagne les voyageurs dans la réalisation de leurs formalités de voyage. Notre objectif est de faciliter ces démarches qui peuvent parfois s’avérer difficiles et chronophages. Nous couvrons aujourd’hui 40 destinations et éditons 50 000 documents chaque année.

Notre pratique des cookies et notre vision du RGPD



Le RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) encadre officiellement le traitement et le respect des données personnelles sur le territoire de l’Union européenne depuis mai 2018.



Pour des raisons marketing, et dans la réglementation du RGPD cadrée par le CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), la grande majorité des entreprises installent des “cookies” sur leur site Internet. En effet, le cookie est l'élément technique indispensable du ciblage comportemental sur Internet. Il permet de tracer les informations des consommateurs (géolocalisation, centres d'intérêt, données intimes telles que l’âge, le sexe, la situation familiale etc.) et de pratiquer de la publicité hyper-personnalisée.



Conformément à la délibération de la CNIL n° 2013-378 du 5 décembre 2013, VISAMUNDI informe nos utilisateurs que des cookies enregistrent en effet certaines informations qui sont stockées dans la mémoire de leur disque dur.

À cet égard, les utilisateurs souhaitant naviguer sur notre site doivent alors accepter notre politique de gestion des cookies. Un message d’alerte, sous forme de bandeau, demande au préalable à chaque personne visitant notre site si elle souhaite accepter les cookies ou non. À noter que les cookies ne contiennent pas d’informations confidentielles concernant les utilisateurs de notre site Internet.

L’utilisateur se rendant sur la page d’accueil ou une autre page du site directement à partir d’un moteur de recherche sera informé :

- des finalités précises des cookies utilisés ;

- de la possibilité de s’opposer à ces cookies et de changer les paramètres en cliquant sur un lien présent dans le bandeau ;

- et du fait que la poursuite de sa navigation vaut accord au dépôt de cookies sur son terminal.



*tiré de de notre Politique de confidentialité à retrouver ici



Nos engagements et nos valeurs l’activité est conforme au RGPD et signons automatiquement un protocole d’échange de données avec chacun de nos partenaires.



À ce propos, il faut savoir que VISAMUNDI a développé son communication transparente et sincère est de rigueur, nous souhaitons que nos entreprises partenaires soient en ligne avec la nôtre, au-delà du simple souhait de répondre à une nouvelle demande consommateur.



Les valeurs de notre agence, notamment basées sur le partage et la confiance, font écho à notre volonté d’être en phase avec la moralité de notre entreprise et du respect du RGPD. Notre haut niveau d’exigence assure un respect total de la confidentialité des données fournies par nos clients. Le RGPD chez VISAMUNDI est l’un de nos engagements quotidiens ainsi qu’une preuve de qualité de nos services et de respect de nos clients et prospects.



Nous avons besoin que nos clients puissent nous accorder leur confiance dans le traitement de leurs données personnelles. Si ceux-ci choisissent notre agence pour l’édition de leur visa et autres documents de voyage, c’est qu’ils souhaitent gagner du temps, alléger leur charge mentale, avoir un référent bilingue (certaines ambassades ne communiquent qu’en anglais) ou encore simplement être guidés dans leurs démarches.



Nous nous occupons donc de demander/gérer les pièces justificatives pour répondre aux contraintes propres à chaque pays en fonction du voyage souhaité, et nous assurons de leur conformité. Le but est également d’éviter les refus à l’aéroport en cas d’absence ou de présentation du mauvais document avant l’embarquement.



Plus largement, notre volonté de respect du RGPD s’inscrit également dans une démarche que nous souhaitons orientée RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) pour l’activité de notre entreprise de service. La protection des données de nos clients, leur apporter satisfaction et enchantement, être à l’écoute de nos collaborateurs et notre conscience éthique et écologique se retrouvent finalement dans les 3 piliers (économique, social/sociétal et environnemental) de la RSE. À titre d’exemple, il est à noter que notre service de visas électroniques permet notamment d’économiser 252* tonnes de CO² en évitant aux voyageurs de se rendre à l’ambassade.



Les 3 raisons de faire confiance à VISAMUNDI pour l'édition des visas des voyageurs 1) Nos experts destination connaissent parfaitement les ambassades et les procédures à suivre pour demander l’édition des visas, en demandant les informations strictement nécessaires à nos clients : aucun abus de sollicitation de données n’est opéré

2) Nous choisissons avec soin nos partenaires et nous nous enquérons des moyens technologiques utilisés par ceux-ci pour répondre à notre demande

3) Nous nous engageons à ne pas revendre les données et à ne pas partager les documents personnels de nos clients



Chez VISAMUNDI, les informations privées de vos clients sont bien gardées et ceux-ci peuvent partir voyager en toute sérénité ! 🔐

Contacter VISAMUNDI



Contactez-nous à Découvrez nos services adaptés aux professionnels du voyage sur www.visamundi.fr Contactez-nous à alexia@visamundi.fr

