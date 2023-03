Les nouveautés d'Abu Dhabi présentées aux pros du tourisme

Pour connaître toutes les nouveautés d'ainsi que l'offre culturelle, balnéaire et hôtelière de, l'Office de Tourisme d'Abu Dhabi organiseLes agents de voyages et les tour-opérateurs intéressés peuvent s'inscrire ici. Les informations de connexion seront communiquées par e-mail une fois l'inscription validée.Le webinaire sera présenté par, Country Manager France pour l'Office du Tourisme d'Abu Dhabi et par, Brand Marketing Manager de Saadiyat Island.Pour rappel, cette île est l’hôte dude la toute nouvelle Maison d’Abraham, du centre d’art et de culture Manarat Al Saadiyat, et accueillera bientôt le Zayed National Museum, le Guggenheim Abu Dhabi, l’expérience TeamLab Phenomena et le Musée d’Histoire Naturelle d’Abu Dhabi.Saadiyat a aussi été élue meilleure destination balnéaire du Moyen-Orient aux World Travel Awards 2022.