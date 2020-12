Ligne de l'Express Côtier : Hedda Felin nommée CEO Hurtigruten Norvège

Le groupe Hurtigruten a nommé Hedda Felin au poste de CEO Hurtigruten Norvège.



Le groupe Hurtigruten a récemment réorganisé ses activités au sein de deux nouvelles entités : Hurtigruten Expéditions et Hurtigruten Norvège.



Cette dernière pilotera la ligne de l’Express Côtier et fonctionnera comme une entité distincte au sein du groupe Hurtigruten, sous la direction de la nouvelle CEO, explique un communiqué de presse.



Hedda Felin quitte ses fonctions de conseillère spéciale au sein de la direction du géant de l’énergie Equinor pour rejoindre Hurtigruten



D'origine norvégienne, elle a occupé plusieurs postes clés au sein de la direction d’Equinor au cours des 14 années passées dans l’entreprise.



Elle a été nommée vice-présidente pour les activités « offshores » du Royaume-Uni et de l'Irlande en 2016, et a fait partie de l'équipe de direction chargée de superviser les activités à l’international d'Equinor. Auparavant, Hedda Felin a été responsable RSE et vice-présidente sécurité et développement durable pour les activités internationales d'Equinor.