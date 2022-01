LinkedIn va-t-il sonner le glas de l'événementiel ?

d'enregistrer et exécuter l'événement directement à partir de LinkedIn, et elle comportera des outils permettant aux participants en ligne et aux hôtes de se parler dans des conversations en direct et de modérer les discussions, et aux participants de communiquer entre eux pendant et après les événements,

Il a demandé à la communauté événementielle de se prononcer sur l'importance du lancement du nouveau produit de LinkedIn (...) Rachel Stephan, DES, l'a décrit comme une progression naturelle.

Les gens passent leur journée sur LinkedIn, donc c’est une progression naturelle et je pense, sur la base de partenariats et d’acquisitions récents, qu’ils vont les écraser (les fournisseurs de technologie événementielle, ndlr).



Il n’avait pas besoin de « se précipiter », alors ils ne l’ont pas fait. Ils l’ont joué intelligemment et ont regardé, attentivement, ce que tout le monde a fait / n’a pas bien fait.

Elles nécessitent de l'argent, du temps pour voyager, du courage pour entrer dans une pièce et parler, et de l'espace pour organiser un événement. Notre conviction est que le passage du présentiel au virtuel permet en fait de démocratiser et d'ouvrir l'accès à beaucoup plus de personnes.

Sur 100 événements qui avaient lieu en 2019, 25 ne se feront plus car ils coûtent trop cher, polluent et/ou ne ne servaient pas à grand-chose. Puis 25 resteront totalement physiques, les 50% restants seront hybrides

Ainsi lors du lancement de sa nouvelle plateforme LinkedIn proposera "" dévoile le site Techcrunch.Un suivi de l'événement que ne proposent pas encore ses concurrents.Ce n'est pas le seul argument qui laisse à croire que le réseau social peut se faire une place au soleil dans un secteur dominé par Zoom et Google Meet. Et Skift de citer la discussion initiée par Marco Giberti, fondateur et PDG de Vesuvio Ventures.Pour une autre participante à la conversation, Jennifer Brisman PDG de VOW, LinkedIn a joué intelligemment.Ce n'est pas le seul argument, pour croire sur son ascension, puisque n'oublions pas que le célèbre réseau social est la propriété de Microsoft. Le rachat contre 22 milliards d'euros en 2016.Pour finir, Jake Poses a déclaré que si les réunions et conférences sont indispensables pour les entreprises, elles ont un coût financier et de temps.En octobre dernier, François Bitouzet, le PDG de PublicisLive avait dressé dans TourMaG.com un constat relativement similaire.".C'est dans cette brèche des événements hybdriques que LinkedIn souhaite entrer...