Lionel Rabiet sur France Info: "il faut propager le virus de la raison"

Lionel Rabiet, président, fondateur de Croisières d'exception et président des Entreprises du Voyage Ile-de-France était l'invité de France Info dimanche 8 mars 2020 pour parler de l'impact du coronavirus sur le secteur du voyage.



" On demande aux professionnels, aux médias de nous aider à propager le virus de la raison. Il y a une espèce de "Coronavirus fatique" c'est un peu une folie d'arrêter de vivre et d'arrêter de voyager. " a t-il lancé sur le plateau.



"Je ne suis pas en train de nier le problème, mais entre ce que nous disent les clients et ce qui se passent sur le terrain il y a une différence incroyable."



Si le coronavirus s'est invité sur deux navires de croisières "le Grand Princess" et le "Diamond Princess", Lionel Rabiet a tenu à mettre quelques chiffres en perspectives : " Actuellement 1000 bateaux de croisières naviguent sur les mers et les fleuves dans le monde et plus d'un million de croisièristes sont en vacances à bord. Ces épisodes malheureux concernent qu'une part infime des voyageurs.



C'est un risque connu des armateurs ils ont depuis longtemps mis en place toutes les procédures de contrôles. Le risque est infime."