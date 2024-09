Mpox Maroc : premier cas en Afrique du Nord

Il s’agit d’un homme de 32 ans, originaire de Marrakech, actuellement stable et isolé, qui a été testé positif et reçoit un traitement. Les autorités marocaines ont activé les opérations d’urgence, déployé une équipe de réponse rapide, et entamé des enquêtes épidémiologiques ainsi que la recherche des contacts

Le Maroc a signalé undans la ville touristique de, le premier en Afrique du Nord depuis que l'OMS a émis une alerte de santé publique en août, a annoncé ce vendredi 13 septembre leComme indiqué dans le communiqué du CDC Afrique . : “.”