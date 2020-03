Traitement du coronavirus : "il ne faut pas crier hourra trop tôt", selon le Dr Anne Sénéquier

6 jours de tests et 24 patients, vous avez la réponse à votre question. Un essai clinique se fait sur un nombre plus important de patients et une temporalité plus grande, pour que ce soit reproductible.Un test clinique exige une grande rigueur scientifique.C'est peut-être une bonne chose, les résultats sont encourageants, mais cela ne suffit pas. Les médicaments sont déjà utilisés dans les hôpitaux français, mais sans recul.Il faut savoir quel âge ont les patients, quelles étaient les comorbidités (association de deux maladies, psychiques ou physiques, fréquemment observée dans la population, selon le Larousse, ndlr), s'il s'agissait de patients graves ou modérés, etc.Il y a plein de questions en suspens, d'autant que cela dépend aussi du stade d'infection dans lequel ils se trouvaient.Il ne faut pas crier hourra trop tôt, car nous n'aurons les résultats pas avant août 2020 des essais cliniques qui sont actuellement menés.Je comprends que l'objectif est d'accélérer les choses et d'avoir une thérapeutique à proposer aux patients, mais la chloroquine n'est pas une molécule anodine.Il faut surtout regarder du côté de la pyramide des âges, car en Italie le nombre de personnes âgées est important. Le virus ayant atteint pas mal de ces personnes, cela augmente le taux de gravité au niveau numérique, mais en fait c'est un biais de sélection.Comparées à la ville de Wuhan, les zones touchées en Italie ont sans doute un plus grand nombre de personnes âgées, donc le nombre de cas graves augmente et il y a plus de décès en terme de propension.Pour comparer des pourcentages, il est nécessaire de vérifier que les populations soient composées du même assemblage, sauf que là ce n'est pas le cas.Il peut y avoir des petites variations selon les régions, mais cela reste minime, c'est le principe de la pandémie.