Japon, streptocoque : les nombreux cas inquiètent

on assiste depuis plusieurs années à l’augmentation de la résistance à certaines familles d’antibiotiques

Ce problème sanitaire se répand alors que la Japon bat son plein. En effet, la saison la plus touristique au Japon est généralement le, en particulier de fin mars à début mai.Durant cette période, lesattirent des millions de touristes. Les festivités liées à la floraison des cerisiers, appelées, sont un événement culturel majeur et très apprécié.Le printemps offre des, idéales pour les activités de plein air et les visites touristiques et la, une série de jours fériés à la fin avril et au début mai, pendant laquelle de nombreux Japonais voyagent à travers le pays, augmente le nombre de touristes.Il n’existe pour l’instantqui touche le Japon dernièrement. Dessont généralement prescrits pour lutter contre l’infection et ses symptômes. Cependant, "", déploreLes voyageurs sont donc invités à voyager avec la plus grande précaution et à se protéger au maximum.