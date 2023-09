"Little Big Road" fait une sortie de route... le spécialiste des Carnets de Voyages touché par l'endettement

Comme beaucoup d'autres entreprises, Little Big Road a souffert de la crise sanitaire, perdu des clients importants eux-mêmes en difficulté et souffre d'un endettement qui pourrait lui être fatal. Avec beaucoup de panache, son créateur, Arnaud Vérin, a pris la plume pour en informer clients et fournisseurs.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mardi 26 Septembre 2023

« Chers confrères,



C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce que Littlebig Road ne survivra probablement pas aux années Covid.



La perte de quelques clients importants eux-mêmes mis en difficulté, couplé à une dette importante contractée lors de ces deux années d’arrêt complet de nos activités, impose la mise en liquidation probable de la société (fin octobre).



Depuis 22 ans, avec François Massiani, mon associé, et notre super LBR Dream Team, nous avons été aux côtés de nombreux Tour-Opérateurs et Agences de Voyages pour réaliser les roadbooks personnalisés de leurs clients.



Nous en sommes très fiers.



Nous les remercions sincèrement de la confiance qu’ils nous ont accordé et de la qualité des échanges que nous avons eus avec eux, tant professionnels qu’amicaux.



Nous sommes bien entendu très tristes de prendre une décision difficile que la situation nous impose.



Nous recevons de nombreux messages de soutien et d’encouragements de la part de nos clients et amis du Tourisme.





« Ce n’est pas possible que Littlebig Road disparaisse ! Depuis 22 ans, vous faites un travail formidable, votre équipe est au Top, vous répondez toujours présents pour nous aider, vos roadbooks sont splendides et tellement appréciés de nos clients ».



Nous cherchons des solutions.



Nous étudions toutes les possibilités qui nous sont faites.



Je serai présent à Top Résa.



D’ici là, je me tiens bien évidemment à votre disposition pour toute question, et pour échanger avec vous, toujours avec grand plaisir.



Sincères salutations,



Arnaud Vérin

Directeur Associé

Littlebig Road

06.81.64.93.73

averin@littlebigroad.com Cela fait chaud au cœur d’entendre :Nous cherchons des solutions.Nous étudions toutes les possibilités qui nous sont faites.Je serai présent à Top Résa.D’ici là, je me tiens bien évidemment à votre disposition pour toute question, et pour échanger avec vous, toujours avec grand plaisir.Sincères salutations,Directeur AssociéLittlebig Road06.81.64.93.73

Lu 181 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Voyamar vise les 130 M€ de chiffre d'affaires pour fin 2023 Nordiska fait paraître sa brochure hiver