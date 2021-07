MSC Croisières a repris ses opérations au départ de Marseille avec le MSC Seaside

MSC Croisières a repris ses départs depuis le Port de Marseille pour les itinéraires de 7 nuits à bord du MSC Seaside en Méditerranée Occidentale. Marseille est le premier port français à rouvrir pour la compagnie de croisière et à accueillir des passagers pour des escales hebdomadaires.

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 26 Juillet 2021

Une reprise sous la protection du protocole sanitaire robuste élaboré par MSC Croisières La reprise des activités de MSC Croisières en France est rendue possible par l’application d’un protocole sanitaire robuste garantissant la sécurité des passagers, des membres d’équipage et des populations locales. Ce dernier a déjà permis de reprendre les activités de la Compagnie à la fois en Méditerranée et au Royaume-Uni depuis août 2020 avec plusieurs dizaines de milliers de passagers ayant effectué une croisière en toute sécurité. Le protocole avait par ailleurs déjà été entériné par les autorités françaises à l’occasion de la visite du Bataillon des marins pompiers à Gênes le 24 janvier dernier.



Grâce à l’un des protocoles sanitaires les plus efficaces de l’industrie, MSC Croisières est en effet en mesure de préserver tout le caractère unique des expériences de divertissement à bord de ces navires – incluant par exemple des spectacles, des restaurants, des activités familiales – tout en assurant la protection de la santé et de la sécurité des passagers et de l’équipage, y compris lors des excursions.



Ces opérations s’effectuent en étroite collaboration avec la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Bataillon des marins-pompiers de Marseille et l’Agence Régionale de Santé de PACA. Ces autorités peuvent en effet confirmer l’efficacité des mesures sanitaires mises en place dans le cadre du protocole pour la reprise des activités en France et depuis le Port de Marseille en particulier. Tous les aspects du protocole – du dépistage en continu jusqu’aux outils de contact tracing en passant par les mesures barrières – seront observés en conditions réelles.



Le MSC Seaside, un navire idéal pour profiter de la Méditerranée durant la période estivale Avec des espaces extérieurs qui sont parmi les plus généreux dans le secteur et toute une série de caractéristiques innovantes, les passagers du MSC Seaside pourront, dès aujourd’hui, profiter de vacances en mer inoubliables et uniques en leur genre.



Le MSC Seaside se caractérise par un design innovant qui combine parfaitement les espaces intérieurs et extérieurs permettant de rapprocher les hôtes de la mer. Il dispose de l’un des plus grands ratios d’espaces extérieurs sur différents ponts et comprenant plusieurs piscines. Sur le pont 8, les passagers peuvent découvrir la promenade en bord de mer, unique, et profiter de lieux pour se restaurer, boire, faire du shopping, nager ou simplement prendre le soleil. Le navire est également doté du MSC Yacht Club pour tous les hôtes en quête d'exclusivité et d'intimité avec les installations d'un club privé et un service de majordome 24h/24. Ce navire a été spécialement conçu pour naviguer dans des climats chauds afin de profiter au maximum des espaces extérieurs, ce qui en fait le navire idéal pour le début de l'été en Méditerranée.



Le navire présente également certaines des technologies environnementales les plus avancées disponibles actuellement. Comme l’ensemble des navires de MSC Croisières, ce dernier adhère ainsi aux engagements la « Charte Bleue » – signée notamment avec le Port de Marseille – qui outrepassent la réglementation en vigueur en matière de transition énergétique.



En plus de Marseille, l’itinéraire du MSC Seaside propose deux autres escales fraîchement introduites Le port sicilien de Syracuse offre un large choix d'excursions protégées afin que les passagers puissent découvrir la richesse des sites historiques et archéologiques de cette région. Parmi eux on retrouve le théâtre grec de Syracuse, le plus grand jamais construit en Sicile et l'un des plus importants dans le monde grec. Il sera également possible de découvrir la belle campagne et les villes baroques où ont été tournés les films mondialement connus de l'inspecteur Montalbano. Pour les hôtes à la recherche de panoramas, la découverte du plus grand volcan d'Europe, le mont Etna, sera proposée et permettra de profiter d’une vue impressionnante notamment sur la belle Taormine.



La ville méridionale de Tarente dans les Pouilles offrira une expérience unique pour les passagers à la recherche d’un moment de détente tout en leur permettant de profiter de cette région historique. Ils pourront partir à la découverte de la vieille ville de Tarente, pleine de charme avec ses ruelles sinueuses et ses dizaines d'églises et de palais. Le Musée Archéologique National de Tarente (MArTA) permettra aux hôtes d’en apprendre un peu plus sur l'histoire du sud de l'Italie et les racines de sa culture à travers les objets de son peuple. Les passagers auront également la possibilité d’explorer la région des Pouilles et de découvrir le site d'Alberobello classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et célèbre pour ses habitations en calcaire, aussi connues sous le nom de trulli. La région regorge également de belles villes baroques telles que Martina Franca ou Grottaglie, célèbre pour ses céramiques.



Pour chacune des deux nouvelles destinations dans lesquelles le MSC Seaside accostera, MSC Croisières proposera une gamme d'excursions protégées afin de permettre aux passagers de débarquer et de découvrir les sites tout en maintenant la « bulle sociale » mise en place à bord.



