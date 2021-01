MSC Croisières accueille ses hôtes en toute sérénité et propose des offres exclusives

Le dernier arrêté ministériel italien a autorisé la reprise des opérations de croisières, suite à un arrêt temporaire lors des fêtes de fin d’année, à condition qu’elles soient accompagnées d’. Le protocole sanitaire de MSC Croisières a été approuvé par les autorités italiennes de la santé, des transports et de la sécurité l'été dernier. Depuis lors, la Compagnie a accueilli en toute sécurité plus de 30 000 passagers à bord de deux de ses navires basés en Italie.MSC Croisières a mis en place des mesures sanitaires robustes qui ont pour objectif de créer une « bulle sociale » permettant aux passagers de voyager en toute confiance et de se détendre pour profiter de leurs inoubliables vacances. Développées avec des hautes autorités sanitaires, les mesures de santé et de sécurité englobent tous les aspects de l'expérience client et incluent notamment : des tests de dépistage COVID-19 avant l'embarquement et à la mi-croisière, la découverte des destinations possibles uniquement dans le cadre d’une excursion organisée avec MSC Croisières, un assainissement approfondi des navires, une distanciation physique possible grâce à une capacité réduite , le port du masque obligatoire dans les espaces publics, un système de ventilation intelligent, le tout soutenu par un équipage hautement qualifié pour mettre le protocole en pratique et pour apporter la plus grande attention aux hôtes séjournant à bord de MSC Croisières.→ Pour en savoir plus sur le protocole axé sur la santé et la sécurité de MSC Croisières, rendez-vous sur ce lien