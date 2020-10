MSC Croisières poursuit la reprise de ses opérations en Méditerranée

À partir du 19 octobre 2020, le MSC Magnifica fera suite à la remise en service réussie du MSC Grandiosa. Le nouveau protocole de MSC Croisières sera également appliqué à bord du MSC Magnifica lors de sa reprise. Les retours d’expérience des nombreux passagers ayant voyagé à bord du MSC Grandiosa ces dernières semaines ont été très positifs. Une grande majorité d’entre eux qualifie leur expérience comme l'une des options de vacances les plus sûres disponibles aujourd’hui et met en avant les efforts de MSC Croisières à aller au-delà des directives imposées par les autorités nationales et régionales. Le nouveau programme du MSC Magnifica couvre à la fois la Méditerranée occidentale et orientale. Le navire partira du port de Gênes et fera escale à Livourne (Florence et Pise), Messine, La Valette, Le Pirée (Athènes), Katakolon (Olympie) et Civitavecchia (Rome), avant de revenir à Gênes. L'itinéraire de 10 nuits est conçu pour les hôtes qui préfèrent des durées de séjour plus longues offrant ainsi plus de destinations à visiter. Conformément au nouveau protocole axé sur la santé et la sécurité mis en place, les passagers pourront découvrir ces destinations uniquement dans la cadre d’excursions organisées par la Compagnie.