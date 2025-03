MSC Croisières : un voyage grandiose dans les fjords de Norvège cet été !

L’Europe du Nord, et particulièrement les fjords de Norvège, est une destination de plus en plus plébiscitée durant l’été. C’est ce que l’on appelle le « coolcation », qui consiste à passer ses vacances au frais plutôt que dans des régions chaudes. Quoi de mieux que de profiter d’un bol d’air pur pour se ressourcer et découvrir les nombreux trésors de cette région en toute quiétude ?



MSC Euribia sera entièrement dédié à la découverte des fjords norvégiens pendant toute la période estivale au départ de Copenhague, au Danemark. Le navire offrira des itinéraires de 7 nuits au cœur des plus beaux paysages d’Europe du Nord.



Il mettra le cap sur la Norvège pour faire escale à Hellesylt en plein cœur du sensationnel Sunnylvsfjord. Il traversera ensuite l’Aurlandfjord, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005, pour atteindre la ville portuaire d’Alesund et le sublime village de pêcheurs de Flaam, l'un des sites touristiques naturels les plus convoités de Norvège.



Des croisières dans les fjords norvégiens sont également programmées cet été sur MSC Preziosa avec des itinéraires de 11 à 14 nuits au départ de Hambourg en Allemagne. Les escales comprennent les découvertes de Kristiansand, Stavanger, Bergen, Moldefjord, Trondheim, Tromso et même un arrêt à Honningsvag plus connu sous le nom de Cap Nord, le point le plus septentrional !