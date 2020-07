Mama Shelter inaugure sa 13ème adresse au Luxembourg !

Pour se divertir, rien de mieux que des jeux d’arcade disponibles pour tous.



Le Mama Luxembourg a aussi l’un des plus grands bars du pays, fait de marbre rose, où les clients peuvent s’asseoir et siroter un cocktail de la Mama.



Au dernier étage, un rooftop typiquement Mama, 350m2 de plaisir avec un restaurant au menu méditérannéen, un bar ilot, un foyer extérieur, une table de ping-pong et un espace de pétanque.



Et pour la première fois, Mama Shelter propose une boulangerie. Adossée à l’entrée du Mama Works, chacun pourra déguster des viennoiseries et du pain frais.



Mama Luxembourg a aussi pensé à ses clients qui travaillent dur. De la même façon que Mama prépare un lit douillet ou un bon repas, elle aménage ses espaces pour donner envie de travailler et permettre d’être aussi efficace qu’au bureau.



Situés juste en-dessous de la partie hôtel et restaurant, on retrouve les Ateliers, lumineux, de 29 à 170m2 et un CineMama, qui peut accueillir 31 personnes, un lieu idéal pour les projections ou les conférences.



Mama Luxembourg est le premier établissement intégrant un Mama Works, espace de co-working mettant à disposition des postes de travail individuels.



Les chambres au design décalé, à la literie ultra confortable et à la technologie intelligente sont équipées d'écrans permettent un accès aux chaînes TV, à la radio, au partage de contenu via son mobile et à une large sélection de films gratuits.