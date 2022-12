Appli mobile TourMaG



Marché des changes : les banques centrales donnent le « la » La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Envoyer à un ami Partager cet article

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Jeudi 15 Décembre 2022

Le point économique L'an dernier, les analystes prévoyaient un choc déflationniste. Cela ne s'est pas produit. En revanche, l'inflation a augmenté et s'est propagée à tous les secteurs de l'économie jusqu'à atteindre des niveaux très inconfortables dans certains pays (parfois à deux chiffres).



Pour 2023, le consensus prend en compte une récession mondiale (avec des niveaux bas dans la plupart des pays) accompagnée d'une inflation qui reste élevée et volatile. Nous partageons ce point de vue même si nous sommes conscients, et 2022 l'a bien montré, qu'il faut aussi envisager des scénarios alternatifs (et si l'inflation baissait plus vite que prévu ?).



Le commerce international montre des signes d’essoufflement depuis le début de l’été. Selon les dernières statistiques publiées, les exportations de la Chine (qui reste l’atelier du monde malgré la politique zéro Covid) se sont effondrées de 8,7% en variation annuelle en novembre.



C’est nettement plus que ce qui était anticipé par le consensus (-3,9%) et que le chiffre d’octobre (-0,3%). La chute des exportations concerne toutes les zones géographiques ; ce qui souligne que l’économie mondiale est en ralentissement partout.



La Banque du Japon pourrait entamer une révision stratégique de sa politique monétaire. Parmi les grands pays, seul le Japon conserve une politique monétaire ultra-accommodante alors que l’inflation dans l’archipel est à un niveau inconfortablement élevé (supérieur à 3% en variation annuelle).



Mais il faudra certainement plusieurs mois avant d’amorcer ce processus. D’ici là, le yen japonais devrait rester structurellement faible.



La Banque du Canada a relevé son taux directeur de 50 points de base à 4,25 % mercredi dernier comme prévu. Plusieurs membres du Conseil des gouverneurs se sont inquiétés de l'ampleur du ralentissement économique en cours.



Cela peut inciter la banque centrale à la prudence dans les mois à venir, notamment pour éviter le dégonflement brutal d'une bulle immobilière qui n'a cessé de grossir depuis près de dix ans. La trajectoire de l'EUR/CAD reste haussière (notamment en raison de la baisse des prix des matières premières énergétiques). Nous ne prévoyons pas de changement à court terme.



Le point technique La semaine dernière a été favorable à l'euro. La monnaie unique s'est appréciée face à toutes les principales devises. La paire EUR/USD est globalement stable (+0,16% seulement). La paire a brièvement franchi la zone des 1,06.



Nous pourrions voir de nouveaux tests de cette zone dans un proche avenir. Une cassure de la zone de résistance de 1,0613 pourrait entraîner une accélération du mouvement. Tout dépendra de l’issue des réunions des banques centrales de la semaine.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0461 1,0367 1,0613 1,0678 EUR/GBP 0,8430 0,8400 0,8636 0,8683 EUR/CAD 1,4200 1,4024 1,4482 1,4589 EUR/JPY 142,21 140,26 145,04 146,22

Les annonces à suivre La semaine dernière était calme sur le front économique. Cette semaine le sera beaucoup moins. Plusieurs banques centrales se réunissent pour ajuster leur politique monétaire. La Banque d’Angleterre (BoE), la Réserve Fédérale américaine (Fed) et la Banque Centrale Européenne (BCE) devraient augmenter leur taux directeur, à priori, de 50 points de base chacune.



Il y a moins de quinze jours de cela, le président de la Fed, J. Powell, a indiqué qu’un ralentissement de la hausse des taux pourrait intervenir dès la réunion de cette semaine. Le marché monétaire a interprété cela comme le signe que le cycle de hausse des taux de 75 points de base est fini. Les derniers chiffres de l’emploi aux US ont ramené un peu d’incertitude.



Outre Manche, le marché monétaire estime à une écrasante majorité (78%) que la BoE va augmenter son taux à 3,5% cette semaine. Seule une minorité (22%) prévoit une hausse plus importante, à 3,75%.



En zone euro, la BCE n’a laissé planer aucun doute concernant l’ampleur de la hausse des taux en décembre. Ce sera 50 points de base. Les cambistes vont surtout prêter une attention particulière à la mise à jour des prévisions économiques pour les deux années à venir.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 13/12 11:00 Allemagne Indice ZEW du sentiment économique (Décembre) Précédent -36,7. Moyen 13/12 14:30 Etats-Unis Indice des prix à la consommation (Novembre) Précédent à 7,7% en variation annuelle. Le consensus s’attend à un léger repli en novembre. Elevé 14/12 08:00 Royaume-Uni Indice des prix à la consommation (Novembre) Baisse à 10,7% en variation annuelle après un pic à 11,1% en octobre. Elevé 14/12 20:00 Etats-Unis Réunion de la banque centrale (suivie par la conférence de presse de J. Powell) Hausse du taux directeur de 75 points de base. L’enjeu est de savoir si la banque centrale va ensuite ralentir le rythme d’appréciation des taux. Elevé 15/12 09:30 Suisse Réunion de la banque centrale Une nouvelle hausse du taux directeur est acquise mais son amplitude fait débat sur le marché des changes. Elevé 15/12 13:00 Royaume-Uni Réunion de la banque centrale Hausse du taux directeur de 50 points de base prévue par le consensus. Elevé 15/12 14:15 Zone euro Réunion de la banque centrale Hausse probable du taux directeur de 50 points de base. Elevé 16/11 11:00 Zone euro Indice des prix à la consommation (Novembre) Hausse à 10,7% en variation annuelle (2nd estimation). Moyen

Retrouvez toutes les chroniques de Mondial Change en cliquant ici

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : hubert@mondialchange.com





Lu 60 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Air France, FCM Travel : la (juste) rémunération des TMC au cœur du problème Air France-KLM retire son mandat à FCM Travel France 🔑