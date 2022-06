Appli mobile TourMaG



Marché des changes : les banques centrales mènent la danse La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Lundi 20 Juin 2022

Le point économqiue La paire EUR/USD a perdu près de 7,4% depuis le début de l’année, et un retournement de tendance semble exclu dans les conditions de marchés actuelles. Le mouvement devrait se poursuivre dans les mois à venir, le potentiel de baisse étant encore important.



D’un côté, la Réserve Fédérale américaine (Fed) adopte un positionnement agressif dans son processus de durcissement monétaire (hausse du taux directeur de 75 points de base la semaine passée ce qui est une première depuis vingt-huit ans). Elle laisse la porte ouverte à des hausses d’amplitude similaire à très court terme (en juillet). Cela renforce évidemment le dollar américain.



De l’autre côté, la Banque Centrale Européenne (BCE) agit plus lentement et adopte une communication plus timide et ne parvient à rassurer les marchés concernant l’inflation et surtout les risques sur le marché obligataire européen (hausse du coût d’emprunt et baisse de la liquidité sur le marché obligataire des pays du Sud de la zone euro). Cela pénalise l’euro.



Les signaux inquiétants s’accumulent de part et d’autre de l’Atlantique. Coté US, on observe une contraction des ventes au détails et une détérioration du marché de l’emploi.



Les indicateurs publiés en Europe depuis quelques semaines confirment qu’une tendance similaire est en train de se mettre en place.



La saison estivale devrait soutenir certains secteurs (tourisme, hôtellerie, restauration) mais le pire reste à venir...

Le point technique Les réunions et décisions des différentes banques centrales la semaine dernière ont entraîné une forte volatilité.



L’EUR/USD a évolué dans une borne de 240 points environ, et l’EUR/JPY dans une borne de 496 points !

Même l’EUR/GBP a rebondit vers les 0,8720 avant de corriger autour de 0,85 en fin de semaine.



L’analyse technique confirme toujours la tendance baissière sur l’EUR/USD. Le prochain niveau à surveiller est la zone de support située à 1,0387 (qui serait probablement atteinte au cours de l’été probablement).



La période estivale risque d’être mouvementée, notamment en raison des plus faibles volumes échangés à cette période, et il faudra veiller à adopter la bonne stratégie de couverture du risque.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0387 1,0252 1,0736 1,0978 EUR/GBP 0,8381 0,8171 0,8672 0,8801 EUR/CAD 1,3475 1,3321 1,3850 1,4124 EUR/JPY 139,18 136,45 143,28 144,69

Les annonces à suivre La semaine s’annonce plutôt calme du côté des publications macroéconomiques ; il faudra surtout surveiller la publication de l’inflation au Royaume-Uni en mai.



Les principales tendances devraient se poursuivre, notamment pour l’EURUSD. Un rebond technique de la paire semble peu probable à court terme.



Il faudra surtout surveiller les tensions sur le marché obligataire européen, qui pourraient fragiliser encore plus l’euro.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 22/06 08:00 Royaume-Uni Indice des prix à la consommation (Mai) Première estimation attendue à 9,1% contre 9,0% en avril. Elevé 23/06 10:00 Zone euro PMI composite (Juin) Première estimation à 55,3 contre 54,8 en mai. Pour rappel, les PMI sont des mauvais indicateurs avancés de la croissance économique depuis la pandémie. Moyen 23/06 15:45 Etats-Unis Indice PMI composite de Markit (Juin) Le consensus des analystes prévoit un indice à 53,5 (toujours en territoire d’expansion). Moyen 24/06 10:00 Allemagne Indice IFO du climat des affaires (Juin) Nouveau repli prévu à 91,4 contre 93,0 en mai. Moyen 24/06 16:00 Etats-Unis Nouvelle estimation de l’indice de confiance de l’Université du Michigan Le consensus est optimiste (59,1 contre 50,2 en dernière estimation). Faible

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



