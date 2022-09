Appli mobile TourMaG



Marché des changes : vers une dépréciation prolongée de l’euro ? La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Lundi 5 Septembre 2022

Le point économique L’inflation n’a pas pris de vacances en juillet et en août. L’indice des prix à la consommation (IPC) en zone euro a atteint un nouveau record, à 9,1% sur un an en août contre 8,9% en juillet. L’inflation est durablement installée.



La situation varie d’un pays à l’autre. En Allemagne, l’inflation continue de croître à un rythme soutenu (IPC à 7,9% sur un an). La Bundesbank, la banque centrale allemande, s’attend à ce que l’inflation atteigne probablement 10% dans les mois à venir, principalement à cause des prix de l’énergie.



En France et en Espagne, l’inflation a un peu reflué selon les derniers chiffres. En France, elle a atteint 5,8% sur un an en août contre 6,1% le mois précédent. En Espagne, elle s’inscrit sur la même période à 10,4% contre 10,8% en juillet. Ça reste douloureusement élevé, néanmoins.



Tous les acteurs économiques (ménages, gouvernement et entreprises) ont bien compris qu’il va falloir s’adapter à cette nouvelle donne. Les entreprises révisent à la baisse leurs perspectives d’embauche et d’investissement.



Toutefois, la situation française est plutôt bonne comparée à celle des autres pays européens (la consommation résiste, les faillites d’entreprise restent encore anormalement basses, la croissance est plutôt solide etc.).



La situation est beaucoup plus compliquée au Royaume-Uni, avec une inflation qui devrait atteindre le niveau stratosphérique de 20% sur un an en 2023.



De notre point de vue, la poursuite du « quoi qu’il en coûte » semble la seule option (peut-être avec un peu plus de ciblage). La France a déjà dépensé près de 44 milliards d’euros depuis septembre 2021 pour aider les ménages et les entreprises à faire face à l’envolée de la facture énergétique (c’est l’équivalent de la moitié du budget annuel de l’éducation nationale).



Et l’année n’est pas finie. Il est probable qu’on atteigne un montant proche des 70-80 milliards d’euros pour 2022. Le bouclier tarifaire est le principal dispositif mis en œuvre en France. Il a coûté jusqu’à présent 20 milliards d’euros. Mais il ne s’adresse pas aux entreprises. Il faudra certainement que Bercy réfléchisse à un dispositif de soutien à destination des entrepreneurs.

Le point technique La volatilité est de retour sur les marchés, ce qui augmente encore le risque pour les entreprises exposées au risque de change. Il est donc nécessaire d’adopter une stratégie de couverture adaptée, tant pour les derniers mois de l’année que pour début 2023.



Notre vision du marché du marché n’a pas changé depuis fin juillet. Nous sommes convaincus que les risques nombreux auxquels fait face la zone euro à court terme vont conduire à une dépréciation prolongée de l’euro face à ses principales contreparties.



L’euro est en forte baisse sur trois mois : -6,80% face au dollar américain, -5,84% face au franc suisse et -2,48% face au dollar canadien. Au cours de l’été, l’euro a atteint un nouveau point bas face au dollar, à 0,9926.



La paire EUR/USD semble désormais bien ancrée sous la parité. Il peut y avoir des rebonds techniques (comme ce fut le cas courant août ou en milieu de semaine dernière). Mais ils n’ont pas vocation à perdurer. Notre objectif à court terme se situe à 0,9816.



Seule exception, l’EUR/GBP. L’euro bénéficie en effet des inquiétudes concernant l’inflation au Royaume-Uni. Cela a permis à l’EUR/GBP de s’envoler au-dessus des 0,8600. La pression vendeuse sur le GBP pourrait s’accroître dans les semaines à venir à cause des incertitudes portant sur l’économie britannique.



Concrètement, nous pourrions avoir une stabilisation de l’EUR/GBP autour des 0,86 (alors que la paire avait tendance à évoluer entre les 0,8330 et les 08500 pendant l’été).

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 0,9816 0,9648 1,0153 1,0321 EUR/GBP 0,8520 0,8416 0,8708 0,8778 EUR/CAD 1,2966 1,2814 1,3395 1,3685 EUR/JPY 138,00 136,12 141,86 144,73

Les annonces à suivre Les banques centrales font leurs rentrées cette semaine, et notamment la BCE ce jeudi. Au cours des dix derniers jours, quasiment tous les principaux acteurs de la BCE ont plaidé en faveur d’une hausse importante du taux directeur lors de la réunion du 8 septembre.



Le marché des changes table sur une hausse de 75 points de base (alors qu’une hausse plus mesurée de 50 points de base était encore évoquée il y a quelques semaines de cela). Les anticipations de forte hausse du taux directeur ont alimenté le rebond technique en milieu de semaine dernière de l’euro (que nous avons évoqué plus haut).



Nous doutons toutefois que ce soit suffisant pour inverser la tendance sur les principales paires en euro. Il pourrait y avoir beaucoup de volatilité sur les taux de change en amont de la réunion et jeudi après-midi. Les ordres cibles peuvent être un bon outil pour profiter de mouvement rapide.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 06/09 16:00 Etats-Unis Indice ISM non manufacturier (Août) Nouvelle baisse attendue par le consensus à 53,5 contre 56,7 en juillet (chiffre susceptible d’être révisé) Moyen 07/09 16:00 Canada Réunion de la banque centrale Une hausse d’ au moins 50 points de base est prévue par les analystes. Elevé 08/09 14:15 Zone euro Réunion de la banque centrale. Suite aux propos tenus par Isabel Schnabel (membre du Directoire de la BCE) à Jackson Hole, le marché des changes table sur une hausse des taux ‘significative’, de l’ordre de 75 points de base. Elevé

Retrouvez toutes les chroniques de Mondial Change en cliquant ici

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : hubert@mondialchange.com





