Marina d’Oru Village de vacances en Corse

MARINA D’ORU est un village de vacances familiales. Si vous recherchez une ambiance chaleureuse et conviviale avec des activités pour toute la famille, c’est ici que vous passerez vos plus belles vacances.

Entre mer et montagne, les pieds dans l’eau, la situation du Village Vacances Marina d’Oru est exceptionnelle.

Bordé par la plage de sable fin, le parc arboré de 11 hectares abrite 220 bungalows tout confort.



En amoureux ou avec toute votre famille, nos locations vous garantissent des prestations de qualités pour tous les budgets.

Bercé par le bruit des vagues et tout ce qu’apporte la nature luxuriante, vous pourrez vous détendre sur votre terrasse privée ou bien même au autour de l’une de nos deux piscines qui font face à la méditerranée.

Amateur de vacances riches en activités, le Corsica Resort Marina d’Oru vous offre plus d’une dizaine d’animations par jour, activités sportives, tournois, soirées à thèmes, spectacles viendront rythmés votre séjour pour le plaisir des grands et des petits.

Bien différent du camping, osez l’expérience Marina d’Oru 4****







Des locations entièrement équipées

Nos locations sont toutes équipées d’une terrasse privative, elles se confondent dans le parc arboré !

De 30 à 70m² vous pourrez choisir selon vos envies et votre budget.

Prévu pour 4, 5, 6 ou 7 personnes, vous disposerez de nombreuses prestations tel que : Une cuisine équipée, un lave vaisselle, un lave linge, une TV HD, une climatisation, un coffre fort ainsi que d’une literie confort.





Pleine Nature

En bord de mer, les piscines du village vacances Marina d’Oru sont à votre disposition gratuitement. Les plus petits découvrirons une piscine chauffée avec son arbre magique ! Parasols et transats sont disposés tout autour du bassin adulte pour votre confort.

Le parc arboré de 11 hectares est le prolongement plein nature vers la mer mais surtout un atout fort du site Marina d’ Oru. Palmiers, eucalyptus, mûriers platanes composent ce parc verdoyant. Sous un ensoleillement bien spécifique à la Corse, loin de votre routine et de l’agitation du camping, l’environnement du village vacances est parfait pour un séjour détente.



Restaurant – Paillote

Face à la Méditerranée, sur ces différentes terrasses, le village vacances propose une offre de restauration diversifiée. Le Restaurant “Vista Mare” accueille ses convives du petit déjeuner au diner, en demi ou pension complète, pour un voyage culinaire de qualité. Notre cuisine valorise les produits locaux de saison et les plaisirs de la table. Découvrez également la pizzeria, le snacking, la paillotte où divers menus, gourmandises et cocktails vous seront proposés.



Espace Bien-être

Tradition, beauté, qualité, authenticité… C’est autour de ces valeurs partagées que le centre de massages et d’esthétique, au sein du village vacances corse, vous invite à vivre un voyage sensoriel unique.



Prestations

Nous vous proposons en location les linges de lit et de bain pour éviter de trop surcharger vos valises. Le kit complet bébé est offert sous réserve de disponibilité.

Marina d’Oru est un lieu affectionné par les familles et les amoureux de la Corse

En effet, pour mêler détente et activités, ce site, pleine nature, offre un éventail d’animation et recommandations pour découvrir les trésors de l’Ile. Sur place un mini club, des animateurs qualifiés s’occupent des enfants de 3 à 11 ans dans un espace de loisirs qui leur est entièrement dédié et sécurisé.

Activités ludiques et manuelles, danses, préparation de spectacles, chansons en compagnie d’enfants de leur âge… Pour les plus grands, les ados se retrouvent et participent aux multiples activités organisées par un animateur prêt à fédérer le groupe mais surtout à favoriser les amitiés.

Pour les curieux et fous de sensations fortes, les chargées d’accueil proposent différentes excursions et randonnées, des moments conviviaux assurés en sortie 4×4, au parc aventure ou encore en canyoning.



En couple

En famille

Groupes

PMR

Accueil

Hébergement

Aventure

Découverte

Equitation

Randonnée

Sport

Vélo



Pour retrouver tous nos tarifs, rendez-vous sur le site www.marinadoru.com



Horaires : 09h à 12h - 14h à 18h

Jours d'ouverture : Tous les jours en saison d'avril à octobre

Langues parlées : Français – Anglais – Italien - Allemand



Vos contacts :

Mélanie GAMBOTTI

Responsable réception

reservation@marinadoru.com

Tel : +33 (0)4 95 56 57 58



Adresse postale : Route de la mer 20240 - Ghisonaccia



Site web : www.marinadoru.com



