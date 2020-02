Marriott : Neal Jones nommé directeur commercial EMEA il a débuté sa carrière chez Marriott il y a 20 ans

Neal Jones est nommé directeur commercial et marketing pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) au sein de l'équipe de direction EMEA chez Marriott International.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 4 Février 2020

Marriott International annonce la nomination de Neal Jones au poste de directeur commercial et marketing pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) au sein de l'équipe de direction EMEA.



Neal Jones a commencé sa carrière chez Marriott International à Londres il y a plus de 20 ans et a récemment occupé le poste de Directeur Commercial et Marketing pour le Moyen-Orient et l'Afrique à Dubaï.



Avant cela, il a occupé divers postes de direction commerciale et de marketing à travers le monde, notamment un poste de Vice-Président en charge des ventes mondiales pour l'Europe.

De nationalité britannique, Neal Jones est diplômé de l'école hôtelière de La Haye aux Pays-Bas et est actuellement basé au bureau régional de Marriott International à Dubaï. Il déménagera au siège de Marriott à Londres en 2020 avec sa femme et ses deux enfants.



Neal Jones possède par ailleurs une licence de pilote privé.

