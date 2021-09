Mathilde Le Gall nommée Directrice Commerciale d’AirPlus France

Mathilde est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises du Tourisme (ESCAET).



Après différents postes de Key Account Manager, notamment chez Amadeus et Europcar, elle rejoint AirPlus en février 2010 en tant que Key Account Manager.



Ensuite elle devrient Directrice des Grands Comptes et de l’account management avant d’être promue Directrice Commerciale d’AirPlus France après 11 ans au sein de la société. Cette nomination est effective depuis le 1er août 2021.



Les évènements de rentrée ne manquent pas : Univ’AirPlus le 9 septembre, MasterClass GBTA le 16 septembre et l’IFTM Top Résa début octobre.