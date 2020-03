Médiateur du Tourisme et du Voyage : pour la première fois le nombre de dossiers baisse

Le Médiateur du Tourisme et du Voyage vient de faire paraître son rapport 2019.



Parmi les enseignements à retenir, pour la première fois, depuis sa création en 2012, le nombre de dossiers reçu est en baisse : 8 667 saisines contre 10 141 en 2018.



En revanche la production d’avis proposant une solution au litige a augmenté de 40% pour permettre un traitement plus rapide des dossiers.



Autre information, le nombre de professionnels adhérant à MTV a doublé l’an dernier.



Si une partie de la baisse des saisines s’explique par une année 2019 plus calme d’un point de vue conjoncturel par rapport à 2018 (qui avait souffert de lourdes grèves chez des compagnies aériennes majeures) " elle est aussi sans doute due au travail de pédagogie de MTV auprès des professionnels comme des consommateurs " indique un communiqué de presse.