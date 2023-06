Medius annonce son intention d'acquérir Expensya

L'acquisition d'Expensya (...) viendra compléter les atouts de Medius dans des domaines tels que la gestion autonome des comptes fournisseurs, les paiements, l'approvisionnement, le sourcing, les contrats et l'intégration des fournisseurs. Medius et Expensya ont des atouts géographiques et produits complémentaires"

"Expensya a développé une solution de gestion des dépenses des employés leader en Europe, avec des fonctionnalités innovantes et une innovation alimentée par l'IA. Ses fondateurs, Karim et Jihed, et son équipe dirigeante partagent notre ambition de transformer la catégorie de la gestion des dépenses en utilisant la puissance de l'automatisation et de l'IA. Ensemble, nous pouvons offrir aux directeurs financiers des solutions qui peuvent les aider à transformer la finance tout en responsabilisant leurs équipes. Nous sommes ravis d'accueillir toute l'équipe au sein de la famille Medius."

" Les entreprises de taille moyenne et leurs directeurs financiers sont clairement à la recherche d'une plateforme commune pour gérer efficacement toutes leurs dépenses. En combinant notre solution de gestion des dépenses des employés et des cartes de paiement avec la plateforme d'automatisation des comptes fournisseurs de Medius, nous couvrons désormais l'ensemble des dépenses indirectes des entreprises et pouvons appliquer la puissance de l'IA pour aider les équipes financières à optimiser les coûts et les processus à tous les niveaux. Nous sommes impatients d'écrire le prochain chapitre de notre histoire avec Jim et le reste de l'équipe de Medius."

Cette acquisition intervient après une période de croissance impressionnante du chiffre d'affaires d'Expensya. Au cours des deux dernières années, la société a plus que doublé ses revenus récurrents et a augmenté ses effectifs à plus de 200 employés principalement basés en Tunisie, en France et en Allemagne. La société a levé 20 millions de dollars lors d'un tour de table de série B en mai 2021. Karim Jouini, PDG d'Expensya, a commenté :