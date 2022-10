Appli mobile TourMaG



Miles & Act et Time for the Planet s’associent pour une transformation positive des organisations communiqué de presse

Miles & Act (Groupe Gekko) et Time for the Planet annoncent un nouveau partenariat qui vise à valoriser les bons comportements pour une transformation positive des organisations.

Lundi 3 Octobre 2022

Miles & Act (Groupe Gekko) et Time for the Planet annoncent un nouveau partenariat qui vise à valoriser les bons comportements pour une transformation positive des organisations.



En effet, chaque bon comportement stimulé par Miles & Act pour générer de l’adoption au sein des logiciels internes, de la conformité, des économies ou encore une utilisation éco-responsable sont récompensés par des MILES offerts à l’utilisateur ou à son service quand la récompense est collective.



Ces MILES qui font office de points de gratification mais qui ont aussi une valeur financière réelle peuvent ensuite être convertis via Miles & Act en financement de projets RSE concrets pour l’organisation cliente et ses salariés.



En effet, grâce au nouveau partenariat entre Miles & Act et Time For The Planet, les MILES acquis pourront être convertis en actions Time For The Planet. Le bénéficiaire Miles & Act deviendra alors actionnaire de Time For The Planet et pourra recevoir en retour des Dividendes Climat qui permettront de valoriser concrètement et de manière certifiée l’impact positif d’un tel investissement sur la décarbonisation de l’économie.



1 Dividende Climat = 1 tonne d’émissions de CO2 évitée grâce à un investissement.



Les Dividendes Climat ne sont pas les seuls bénéfices d’un tel partenariat. Laetitia Pairigoûas, responsable de la solution Miles & Act explique :



« Miles & Act est la solution de stimulation positive, presque circulaire qui transforme chaque collaborateur en acteur dans le cadre de la transformation de son organisation. Quand nous avons échangé avec Time For The Planet, nous avons vu comme une évidence notre partenariat pour aller encore plus loin dans l’impact positif de nos deux entreprises auprès des grandes organisations et de leurs collaborateurs.



En proposant aux bénéficiaires Miles & Act de convertir leurs MILES acquis en actions Time For The Planet, nos bénéficiaires auront ainsi la possibilité de s’engager au-delà de leur rôle au sein de leur organisation. Ils pourront par exemple participer activement aux évaluations des investissements de Time For The Planet dans des innovations à émission carbone négative. Une fois évaluées et financées par Time For the Planet, ces innovations seront mises à disposition en open source.



En finalité les organisations clientes de Miles & Act pourront utiliser ces technologies open source, évaluées en partie par leurs collaborateurs, afin de décarboner leurs propres activités. Par exemple, Carbon Time est une innovation incroyable qui s’adapte à tout secteur d’activité car elle permet de transformer des Gigatonnes de CO2 en roche, naturellement. Cela permet à Miles & Act de proposer un cycle de stimulation vertueux complet et concret à ses clients. »

