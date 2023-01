Ministère du Tourisme des Bahamas : Latia Duncombe nommée DG

L'honorable Isaac Chester Cooper, Vice-Premier Ministre et Ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation, a annoncé la nomination de Madame Latia Duncombe au poste de Directrice Générale.



Latia Duncombe est la septième personne nommée à ce poste de direction au ministère du Tourisme depuis 54 ans et la troisième femme à l'être en tant que directrice technique.



La nomination de Latia Duncombe au poste de Directrice Générale du Ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation a pris effet le 16 janvier 2023.