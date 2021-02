Mise à jour Quai d'Orsay : voyages loisirs hors UE interdits, strictement déconseillés en Europe

Suite aux annonces de Jean Castex Premier Ministre, le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères a remis à jour ses conseils aux voyageurs.



Le Quai d'Orsay indique que "toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’espace européen (Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse) sera interdite, sauf motif impérieux, à partir de dimanche 31 janvier 2021."



Pour les voyages en Europe, la mention " totalement et strictement " déconseillée est maintenue.



"En ce qui concerne l’espace européen (Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse), tout déplacement international - depuis l’étranger vers la France et de France vers l’étranger - reste totalement et strictement déconseillé jusqu’à nouvel ordre." indique le MEAE