Mmv lance l'offre Happy Ski

Mmv relance pour la 4ème année consécutive, l’opération Happy Ski " qui séduit chaque année plus de 5 000 vacanciers " précise un communiqué.



Cette offre permet de bénéficier d'une réduction pouvant aller jusqu'à -20% et comprend également "la garantie remboursement pour toutes les réservations, l'assurance annulation toutes causes (ALL ASSUR) pour les réservations effectuées jusqu’au 15 novembre et la garantie neige offerte" .



Nouveauté cette année : pour la première fois cette année, cette promo s’applique également pendant les vacances scolaires.



Les futurs voyageurs peuvent ainsi en profiter pour une réservation jusqu'au 15 décembre 2020 (code promo HAPPYSKI).