Mondial Tourisme accentue son offre sur Antalya

Rénové en 2015 et à 30 minutes de la charmante station balnéaire de Side et de la ville de Manavgat, célèbre pour ses impressionnantes chutes d’eau, le Sealife Buket Resort 5* devient le 2ème Mondi Club de la région et le 4ème de Turquie.



Avec ce nouvel établissement, le nombre des Mondi Club dans le bassin méditerranéen atteint désormais le chiffre de 11 et le TO ne compte pas s’arrêter en si bon chemin….