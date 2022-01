Appli mobile TourMaG



Mondial Tourisme ajoute les Canaries à sa production

Envoyer à un ami Partager cet article

Les îles Canaries, et tout particulièrement Tenerife, ont fait leur apparition dans la programmation de Mondial Tourisme depuis cet automne. Aux côtés de la République Dominicaine et de la Laponie finlandaise, elle permet au voyagiste de proposer une offre plus étendue et variée durant la saison hivernale.

Rédigé par Mondial Tourisme le Lundi 10 Janvier 2022

Avec plus de 3000 heures d’ensoleillement par an, des températures avoisinant les 20 degrés en plein hiver et la pluie qui ne tombent que très rarement, les Canaries font partie des destinations les plus prisées durant la période hivernale.



Ajoutez à cela un patrimoine naturel très varié (criques de galets, vastes étendues de sable, sites volcaniques), une animation quasi permanente et un vaste choix d’activités (sports nautiques, randonnées, plongée sous-marine…) les Canaries ont tous les atouts pour que vos clients passent des vacances sous le signe du divertissement.

Le Mondi Club Best Jacaranda 4* Situé tout proche de la zone animée de Costa Adeje et de ses nombreux commerces, bars et restaurants, le Best Jacaranda a rejoint la grande famille des Mondi Club et propose 4 piscines extérieures dont une chauffée toute l’année, 2 piscines pour enfants, un mini-club (pour les 4/12 ans) et un Teens club (pour les 10/16 ans), ainsi qu’une discothèque et de nombreuses activités proposées par les animateurs francophones estampillés Mondi Club.



Le quartier très animé de la Playa de las Americas avec ses grandes plages, ses nombreuses boutiques et son animation nocturne réputée se trouve à seulement 3 km du club.



A partir de 499€/personne la semaine au départ de Paris, base double et en formule all inclusive, vol direct et bagages inclus.



Un choix diversifié Pour compléter l’offre sur Tenerife et donner un large choix à vos clients tant au niveau tarifaire qu’en terme de catégories d’hôtel et de service, Mondial Tourisme propose également des séjours allant de l’appart hôtel à l’hôtellerie classique 4*sup ainsi que des formules en petit déjeuner, demi-pension et all inclusive.



Ainsi l’Appart hôtel Los Dragos Del Sur 3*, tout proche des falaises de Los Gigantes, sera proposé à partir de 449€ la semaine en petit déjeuner au départ de Paris, le Best Tenerife 4* dans la zone animée de Playa de las Americas sera lui proposé en demi-pension à partir de 569€ la semaine au départ de Paris et le Bahia Principe Sunlight Tenerife 4*sup avec ses petits bâtiments typiques aux façades colorées est quant à lui affiché en all inclusive à partir de 649€ les 7 nuits.



Nombreux départ de Paris et de province A noter que les bagages sont inclus dans le prix de tous les forfaits



Pour retrouver toute la production de Mondial Tourisme :

Les départs de Paris s’effectuent 2 jours/semaine (les mardis et samedis) en vols directs. Des rotations sont également prévues au départ de plusieurs villes de province (Lyon, Nantes, Toulouse et Bordeaux) toujours sur vols directs.Pour retrouver toute la production de Mondial Tourisme : consultez la brochure en ligne

Pour plus d’informations, contactez Mondial Tourisme

Responsable Régional Rhône-Alpes

Tél. : 06 42 97 30 52

david.vincent@mondialtourisme.fr



Jean FRESPECH

Responsable Régional Sud-Ouest

Tél. : 06 08 90 76 63

jean.frespech@mondialtourisme.fr



Sonia HAYI

Responsable Régionale Paris IDF & Nord / Est

Tél. : 07 85 05 25 53

sonia.hayi@mondialtourisme.fr



Christophe LABICHE

Responsable Régional Paris et Centre

Tél. : 06 07 79 67 81

christophe.labiche@mondialtourisme.fr



Bertrand DEGOIS

Responsable Régional Ouest

Tél. : 06 82 47 90 31

bertrand.degois@mondialtourisme.fr



Yves Le Jeune

Chargé de promotion Région Est

Tél. : 06 49 09 20 47

yveslejeune@mondialtourisme.fr



Zino BENMEGAL

Responsable Régional PACA

Tél. : 06 35 36 19 16

zino.benmegal@mondialtourisme.fr





Service groupe :



Carole HOULLIER

Responsable du service groupe

Tél. : 06.42.97.54.02

groupe@mondialtourisme.fr David VINCENTResponsable RégionalTél. : 06 42 97 30 52Jean FRESPECHResponsable RégionalTél. : 06 08 90 76 63Sonia HAYIResponsable RégionaleTél. : 07 85 05 25 53Christophe LABICHEResponsable RégionalTél. : 06 07 79 67 81Bertrand DEGOISResponsable RégionalTél. : 06 82 47 90 31Yves Le JeuneChargé de promotionTél. : 06 49 09 20 47Zino BENMEGALResponsable RégionalTél. : 06 35 36 19 16Carole HOULLIERResponsable du serviceTél. : 06.42.97.54.02

Lu 305 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Mondial Tourisme élargit son offre en proposant la destination Maroc Mondial Tourisme accentue son offre sur Antalya