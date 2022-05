Appli mobile TourMaG



Mondial Tourisme élargit son offre sur les Îles Grecques

Après Rhodes programmée déjà depuis quelques années chez le Tour Opérateur et la Crète qui a fait son apparition à l’été 2020, Mondial Tourisme ajoute à sa production une 3ème île en proposant des séjours sur Kos.

Rédigé par Laure Chevrinais, Mondial Tourisme





Kos :

Située à 30 minutes de bateau des côtes turques et de Bodrum, l’île natale du célèbre Hippocrate possède de nombreux atouts : une nature luxuriante, de belles plages, un passé culturel dont l’on peut admirer de nombreux vestiges ainsi que de ravissants petits villages pittoresques nichés dans les montagnes.



Mondial Tourisme ajoute donc à sa production cette saison Kos et l’hôtel Kipriotis Village Resort 4*. Situé à 3km du centre-ville de Kos et à 50m de la plage, l’hôtel construit au cœur de jardins fleuris met à la disposition de ses clients plusieurs piscines dont certaines avec toboggans, 5 restaurants proposant des cuisines variées, un centre de spa avec un large choix de soins et massages ainsi que de nombreuses activités sportives et ludiques. A noter également un mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans proposant une animation internationale adaptée à l’âge de chacun. Les vols s’opèreront au départ de Paris tous les mercredis et samedis à partir du moins de juin.



A partir de 679€ la semaine en tout compris.

Crète : Forte de son succès les saisons passées, la Crète voit sa production augmenter avec l’arrivée de 2 nouveaux Mondi Club : le Rethymno Residence Aquapark & Spa 4*, un club à taille humaine à l’accueil chaleureux et aux activités variées (à partir de 559€ la semaine en tout compris) et le Mondi Club Saint Constantin Sea & Spa Resort 4* situé à 20 km de la ville d’Héraklion avec également de nombreuses piscines, un mini-club et un centre de spa (à partir de 459€ la semaine en tout compris).



En plus de ces 2 Mondi Club, 3 nouveaux hôtels s’ajoutent à la production crétoise : le Horizon Beach 4* situé à 3 km de Hersonissos et offrant une vue à couper le souffle sur la mer Égée, l’Albatros Resort & Spa 4* qui lui est proposé en demi-pension pour un séjour en toute liberté et le Mari Kristin Beach 4* également en demi-pension et réservé aux vacanciers de plus de 14 ans, un hôtel au charme design soigné.



Les vols pour Héraklion sont opérationnels au départ de Paris, Nantes, Lyon et Lille.



Rhodes : Présente dans la production de Mondial Tourisme depuis plusieurs années, Rhodes reste une destination confirmée avec le Mondi Club Sunshine Vacation 4* situé face à la mer à quelques pas du centre de Ialyssos et offrant 4 piscines, des animations francophones et un mini-club à partir de 3 ans (à partir de 509€ la semaine en tout compris). A noter aussi la programmation de l’Hôtel Evita Resort 4*, un hôtel à l’ambiance familiale et à proximité de la célèbre et magnifique baie d’Anthony Quinn.



Les vols pour Rhodes sont également opérationnels au départ de Paris, Nantes, Lyon et Lille.



Pour plus d’informations, contactez Mondial Tourisme

Responsable Régional Rhône-Alpes

Tél. : 06 42 97 30 52

david.vincent@mondialtourisme.fr



Jean FRESPECH

Responsable Régional Sud-Ouest

Tél. : 06 08 90 76 63

jean.frespech@mondialtourisme.fr



Sonia HAYI

Responsable Régionale Région parisienne et Nord

Tél. : 07 85 05 25 53

sonia.hayi@mondialtourisme.fr



Christophe LABICHE

Responsable Régional Paris et Centre

Tél. : 06 07 79 67 81

christophe.labiche@mondialtourisme.fr





Bertrand DEGOIS

Responsable Régional Ouest

Tél. : 06 82 47 90 31

bertrand.degois@mondialtourisme.fr



Yves Le Jeune

Chargé de promotion Région Est

Tél. : 06 49 09 20 47

yveslejeune@mondialtourisme.fr



Zino BENMEGAL

Responsable Régional PACA

Tél. : 06 35 36 19 16

zino.benmegal@mondialtourisme.fr





Service groupe :



Carole HOULLIER

Responsable du service groupe

Tél. : 06.42.97.54.02

