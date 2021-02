Montagnes du Jura, tout un monde dehors ! #2

● Un peu plus sportif sur la Grande Traversée du Jura à vélo Les Grandes Traversées du jura proposent des itinéraires balisés et sécurisés de Montbéliard, dans le Doubs jusqu’au Bugey, dans l’Ain ; Ces parcours représentent 425 kms en VTT et 360 à 375 km à vélo; Plus de 150 hébergeurs jalonnent ces itinéraires.● En mode culture La via salina touristique La Via Salina touristique est un itinéraire de randonnée pédestre et cyclable alliant la découverte du patrimoine naturel à la richesse culturelle de l’arc jurassien. Elle s’étend de la Saline royale d’Arc-et-Senans à Berne en passant par la Grande Saline et les thermes de Salins-les-Bains et le Pays du peintre Courbet à Ornans. Mêlant bien-être, histoire, paysages remarquables et sites Unesco, la Via Salina touristique entrainera sur les voies historiques du sel.