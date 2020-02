Multidiffusion vous donne rendez-vous au DITEX les 18 et 19 Mars prochains

Depuis 1991, Multidiffusion fabrique à La Rochelle des pochettes de voyage et des étiquettes à bagages en PVC.

En 2009, l’activité s’est diversifiée, intégrant des goodies et des sacs publicitaires à la gamme (à partir de 20 pièces).

Grâce à son atelier de fabrication et de marquage (sérigraphie, transfert ou impression numérique), Multidiffusion s’adapte aux besoins et contraintes de ses clients.

Entreprise au caractère familial et avec un fort esprit de proximité, toute l’équipe Multidiffusion est au service de ses clients.