N°5 #PartezenCorse : Envie d'un voyage immersif au cœur des territoires de Corse ?

Vous pensiez connaître la Corse dans toute sa diversité, sa nature, sa beauté, son authenticité, son identité et sa culture ?



Vous saviez peut-être qu'elle comptait 120 sommets de plus 2000 m d'altitude, 1000 km de côtes mais saviez-vous aussi que la Corse c'est : 6 réserves naturelles, 40 lacs, 30 fleuves et rivières, un parc naturel couvrant plus d'un tiers du territoire, 2 parcs marins, un site naturel et un chant traditionnel inscrits au Patrimoine Mondial de l'Unesco ?



Néanmoins, je ne suis pas certain que vous connaissiez les multiples facettes de la Corse !



C'est pour cette raison qu'avec nos partenaires, les offices de tourisme, experts sur leur territoire, nous vous invitons à un voyage immersif au cœur de notre île.