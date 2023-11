Navan et Lufthansa Group lancent BusinessToGo en France

La plateforme est accessible via le web et le mobile. Elle applique automatiquement les politiques voyage de l'entreprise.



Deux formules sont proposées : Essentials et Premium. La formule Essentials est conçue pour les entreprises comptant jusqu'à 100 voyageurs et n'inclut pas de frais de réservation.



Elle comprend notamment des rapports sur les émissions deCO2, une assistance 24/7, une facturation centralisée, et un accompagnement dédié lors de la mise en place.



Pour les entreprises comptant plus de 100 voyageurs, la formule Premium intègre la plateforme de gestion des voyages Navan avec les systèmes internes, tels que les systèmes RH ou ERP (PGI). Ce forfait comprend des frais de 5 euros par réservation. Les voyageurs bénéficient également d'une utilisation illimitée de l'IA générative de Navan et de l'assistance des agents de voyages.