Neo : Amex GBT lance une fonctionnalité voyage responsable pour les hôtels Neo inclut déjà des information sur les émissions CO2 dans les transports

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Neo, logiciel de gestion de voyages et de frais professionnels d'Amex GBT ajoute une nouvelle fonctionnalité « voyage responsable » pour les hôtels.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 28 Octobre 2020

American Express Global Business Travel (GBT) vient de mettre en place d’une nouvelle fonctionnalité « voyage responsable » pour les hôtels sur Neo, son logiciel de gestion de voyages et de frais professionnels.



Neo peut désormais être configuré pour afficher un paramètre spécifique aux hôtels qui répondent aux normes environnementales d'une entreprise. L'outil inclut déjà des informations sur les émissions de carbone des vols et des trains.



Vincent Bourbonnais, Product Leader – Head of Travel chez Neo, explique : « Nous savons que le voyage responsable reste une priorité pour les voyageurs et les gestionnaires de voyages. Lorsque les voyageurs voient l'empreinte carbone d'un voyage au moment de la réservation, cela leur permet de prendre des décisions plus éclairées.



Désormais, les gestionnaires de voyages peuvent fournir des recommandations en matière de durabilité sur les hôtels ainsi que sur les transports. »

Les prochaines versions de Neo mettront en évidence les véhicules électriques et hybrides dans l’outil de recherche annonce Amex GBT. La TMC prévoit également un programme qui aidera les entreprises à compenser les émissions de CO² liées aux voyages d'affaires.



Pour rappel en 2019, GBT a pris l'engagement de la neutralité carbone pour l'avenir et a compensé 100 % des émissions carbone de ses voyages par l'intermédiaire de la Carbonfund Foundation.



Lu 150 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Plaidoyer pour une utilisation raisonnée de la visioconférence Cédric Renard d'Emirates prochain invité des entretiens de l'AFTM